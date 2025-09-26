Bergamo într-o singură zi: La un espresso în Italia

Cum sună un city break de o zi la Bergamo, orașul din Italia aflat la câțiva pași de Milano, capitala modei? „Da, este minunat, dacă ești cazat în Milano”, ar spune oricine. Dar dacă ești „cazat” la Ploiești sau la Câmpina? Este la fel de minunat, dacă nu chiar mai minunat decât în prima variantă, cea de Milano.

Plan „de atac”: o sâmbătă la Bergamo, „ca fetele”

Unde mergem și noi o zi, „ca fetele”, să nu necesite zi liberă de la serviciu și să ne bucurăm de o destinație de excepție? Aceasta a fost o întrebare răsărită pe la jumătatea lunii august 2025, când afară încă mirosea a vacanță.

O căutare de 10 minute, atât a durat până la alegerea orașului „cu pricina”. „Hai la Bergamo! Avem zbor dimineața, la ora 6, și întoarcerea seara, la ora 21. La alegere, 20 sau 27 septembrie. Care se bagă?”. În următoarele 10 minute aveam patru bilete de avion luate, pentru data de sâmbătă, 20 septembrie 2025.

Plan nu prea aveam: „Mergem la Capela Coleoni, punem mâna pe virgulițe, și apoi… mai vedem!”, a fost concluzia unui plan „bine făcut” pentru o zi la Bergamo. Zis și făcut.

În dimineața zilei de 20 septembrie, adică, mai exact, la 3 dimineața, am plecat din Ploiești spre Park4Fly, unde avea să se odihnească mașina timp de… 24 de ore. La ora 6, cu aprovimație, decolam spre Bergamo, un zbor minunat, fără probleme, în care am dormit la greu. Doar ne pregăteam pentru o zi intensă…

