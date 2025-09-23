Magazinele ATAC Hiper Discount sprijină sustenabilitatea: clienții pot aduce uleiul uzat pentru reciclare și sunt recompensați

Uneori, cele mai mici gesturi pot avea cel mai mare impact. O sticlă de ulei folosit adusă la magazin poate însemna apă mai sănătoasă, aer mai respirabil și un mediu mai curat. În magazinele ATAC Hiper Discount, clienții au acum ocazia să transforme un deșeu periculos într-o resursă valoroasă: biocombustibilul. Astfel, fiecare familie din comunitate poate contribui direct la protejarea mediului și la reducerea poluării, printr-un program simplu, dar cu efecte majore pentru întreaga Românie.

Clienții magazinelor ATAC Hiper Discount, parte a rețelei Auchan România, pot contribui direct la protejarea mediului printr-un program de colectare a uleiului alimentar uzat, lansat în premieră de Auchan România, transformând acest deșeu periculos într-o resursă valoroasă – biocombustibil.

Din 2019 și până astăzi, românii au adus în magazinele Auchan peste 1,6 milioane de litri de ulei alimentar uzat, prevenind poluarea a miliarde de litri de apă și contribuind la reducerea emisiilor de CO₂ prin transformarea acestui deșeu periculos în biocombustibil. Doar în 2024, au fost colectați 430.000 de litri de ulei, o creștere de 40% față de anul precedent.

Cum funcționează programul de colectare a uleiului uzat în magazinele ATAC

Orice consumator casnic poate aduce uleiul folosit, după ce s-a răcit și a fost strecurat, într-un recipient de plastic transparent, direct la Serviciul Clienți din magazinele ATAC. Recipientele sunt, la rândul lor, colectate pentru reciclare. Tot uleiul predat este procesat de compania Respiră Verde, iar prin tehnologii de încălzire, decantare și filtrare, acesta devine biocombustibil – un litru de ulei colectat echivalând cu un litru de biodiesel.

Impactul este uriaș: dacă arderea unui litru de motorină produce 2,68 kg de CO₂, biodieselul obținut din ulei uzat eliberează doar 0,38 kg, reducând poluarea cu 2,3 kg CO₂ la fiecare litru. Prin uleiul alimentar salvat se evită poluarea a milioane de litri de apă, iar acest lucru înseamnă un mediu mai curat și mai sănătos pentru milioane de cetățeni din România. Totodată, evitarea aruncării necorespunzătoare a uleiului le aduce acestora în mod direct și economii în ceea ce privește cheltuielile pentru întreținerea sistemelor de canalizare.

Recompense pentru clienți

În prezent, pentru fiecare litru de ulei adus în magazinele Auchan, clienții sunt recompensați cu un produs bonus, un mecanism care a contribuit constant la mobilizarea publicului și la consolidarea comportamentelor responsabile.

Implicare locală și națională

Topul magazinelor Auchan la nivel național arată că implicarea românilor crește de la an la an. Satu Mare, Militari – București și Galați conduc în clasamentul cantităților colectate, dar și orașe precum Cluj, Oradea, Ploiești, Baia Mare sau Timișoara au depășit fiecare pragul de 64.000 de litri.

Prin programul disponibil și în magazinele ATAC Hiper Discount, clienții din comunitățile locale pot contribui direct la protejarea mediului și la crearea unei economii circulare în România.

Recunoaștere oficială

Auchan își asumă un rol activ în sprijinirea sustenabilității, prin proiecte continue care promovează un consum responsabil. Compania a dezvoltat, de-a lungul timpului, numeroase inițiative pentru protejarea mediului, colectarea și reciclarea deșeurilor, reducerea utilizării plasticului și stimularea economiei circulare. Toate aceste demersuri au un obiectiv comun: construirea unui viitor mai curat și mai echilibrat pentru comunitățile din România.

Inițiativa a fost premiată de Guvernul României în cadrul Galei Dezvoltării Durabile 2023, fiind desemnată unul dintre proiectele campion în protejarea resursei esențiale de apă.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 490 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.

