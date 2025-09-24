- Publicitate -
Festivalul de Film GOAT 2024

Au început înscrierile la Festivalul de Film GOAT

Autor: Corina Matei

Festivalul de Film GOAT, inițiat de o echipă de tineri ambițioși din Ploiești, organizează anul acesta cea de-a doua ediție. Cu ocazia aceasta, Tinerii pasionați de film, artă vizuală și teme sociale actuale au o nouă oportunitate de afirmare.

Festivalul, organizat anual de această echipă de tineri, oferă o oportunitate unică dedicată atât liceenilor cât și studenților pasionați de cinematografie. G.O.A.T. Festival – Ediția a doua își propune să stimuleze implicarea activă a liceenilor și studenților în viața culturală și socială a comunității, prin promovarea artei vizuale ca formă de exprimare a opiniilor și preocupărilor civice.

Participanții au la dispoziție șase saptamani (până pe 1 noiembrie 2025) pentru a realiza un scurtmetraj de 15 minute. Filmele trebuie să fie în limba română sau engleză, cu subtitrări în cealaltă limbă, pentru a asigura accesibilitatea internațională.

Înscrierile la concurs au început pe 20 septembrie și se vor încheia pe 1 noiembrie. Participanții au la dispoziție 6 săptămâni pentru a realiza un scurtmetraj cu o durată între 5 și 15 minute. Perioada de înscriere coincide cu cea de trimitere a filmelor, astfel că echipele se pot înscrie doar după ce au finalizat materialul.

Formularul de înscriere include informațiile de bază, dar și detalii tehnice legate de lucrare. Este foarte important ca toți participanții să citească regulamentul cu atenție înainte de completare”, au transmis organizatorii.

Regulamentul complet poate fi consultat aici.

Juriul va fi format din patru profesioniști din industria cinematografică, care vor fi anunțați pe parcursul lunii octombrie. Evaluarea filmelor se va desfășura între 1 și 15 noiembrie.

Pe lângă competiție, vom organiza patru ateliere dedicate temelor din acest an și industriei cinematografice în general. Acestea vor fi susținute de specialiști din domeniu, care vor fi anunțați tot în luna octombrie”, au mai detaliat aceștia.

Temele acestei ediții a GOAT sunt:

  • Discriminare
  • Schimbări climatice
  • Libertatea presei și dezinformare
  • Sănătate mintală

Scurtmetrajele vor fi evaluate de un juriu format din regizori, artiști și specialiști în domeniu, care asigură un feedback profesionist, iar premiile sunt  în valoare totală de 2.500 €.

Festivalul are două componente principale:

Concursul de scurtmetraje – adresat liceenilor și studenților (16–25 ani), care vor putea înscrie filme originale pe teme

Ateliere educaționale gratuite – patru workshopuri susținute de specialiști, pe teme enumerate mai sus, dar si pe partea de realizare a unui scurtmetraj, incluzând tot ce este necesar ca participanții să cunoască.

Festivalul se va încheia cu Gala G.O.A.T., unde filmele câștigătoare vor fi proiectate pe marele ecran, în prezența publicului, a juriului și a comunității locale.

Pentru ediția a doua, ne dorim să creștem vizibilitatea festivalului, să atragem peste 30 de echipe în competiție și să avem mai mult de 100 de participanți la Gala GOAT, ce va avea loc pe 22 noiembrie”, a declarat Bianca Cârstea, unul dintre organizatori.

Proiectul este susținut de Fundația Comunitară Prahova și finanțat de Primăria Ploiești.

