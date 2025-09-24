Weekendul acesta are loc Festivalul Cârnaților de Pleșcoi

Pentru prahovenii care caută alternative de a petrece weekendul departe de Prahova și pentru ploieștenii care vor să evadeze puțin „la aer”, Festivalul Cârnaților de Pleșcoi este o alternativă viabilă pentru petrecerea acestui sfârșit de săptămână.

La Berca, localitate aflată la distanță de aproximativ o oră de Ploiești, se desfășoară, în perioada 26-28 septembrie 2025, Festivalul Cârnaților de Pleșcoi. Ca în fiecare an, festivalul se bucură de apreciere, atât în județul Buzău, care îl și organizează, cât și în județele învecinate acestuia.

Festivalul Cârnaților de Pleșcoi este organizat, în 2025, de Băcănia lu’Nea Ticu, deținătoarea mărcii înregistrate a festivalului, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău și ADI Ținutul Buzăului, în parteneriat cu Primăria Comunei Berca, Asociația Națională a Producătorilor de Cârnați de Pleșcoi, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, Muzeul Județean Buzău, Luxuria Travel, Asociația Ținutul Buzăului și Marketing lab.

„Vino să trăiești trei zile pline de tradiție, voie bună și arome autentice, în inima Buzăului, la Berca – locul unde gastronomia se împletește cu muzica și distracția!

În perioada 26-28 septembrie 2025 se dă startul la cea mai gustoasă și așteptată sărbătoare a toamnei!

Iar în PREMIERĂ, scena festivalului va vibra alături de: Raluka – cu un super show de neuitat împreună cu Proiectul Balkanic – energie, ritmuri și atmosferă balcanică la cel mai înalt nivel.

Noteaza-ți în calendar: 26-28 septembrie 2025 – nu rata evenimentul care transformă Pleșcoiul în capitala gustului și a distracției!”, anunță organizatorii.