Povestea Fantazia Escape, singurul escape room rămas în Ploiești

Fantazia Escape este singurul loc unde, în Ploiești, poți merge să experimentezi camerele de evadare. De ani de zile pe piața din România, camerele de evadare au câștigat tot mai mult teren. Dacă în București lucrurile merg bine, la Ploiești oamenii sunt mai reticenți.

- Publicitate -

Timp de 10 ani de zile s-au deschis și s-au închis „escape-uri” și, astfel, în septembrie 2025 ploieștenii au rămas cu un singur loc unde pot merge „să evadeze”, la Fantazia Escape.

Deschis la începutul anului 2024, business-ul încă rezistă. De ce? În primul rând pentru că este… altfel și, în al doilea rând pentru că proprietarii nu plătesc chirie, amenajând camerele într-un imobil proprietate. „Merge bine. Avem, mai ales în weekend, grupuri care vin să se joace, vin să-și serbeze ziua de naștere sau în teambuilding de la diverse companii”, spun Ana și Ștefan, proprietarii afacerii.

De ce Fantazia Escape este altfel

În zona de sud a Ploieștiului, în Bariera București, pe strada Rezervoarelor la numărul 19, se află o casă care, încă de la poartă te întâmpină cu afișul: „Fantazia Escape”. Impactul inițial nu este major. Intri într-o curte în care se află o casă care pare normală. Dar ce se ascunde în interiorul ei este cu atât mai incitant cu cât nimic din afară nu trădează experiența pe care o trăiești înăuntru.

Viața Prahovei Cine sunt câștigătorii invitațiilor la Karpatia Horse Show Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Karpatia Horse Show, a oferit cititorilor săi cinci invitații duble la evenimentul toamnei, care va avea loc weekendul acesta,...

- Publicitate -

La Fantazia ai, în momentul de față, două camere de evadare: „Misterul lui Tut” și „Nautilus”. Da, sunt multe camere de evadare cu aceste teme, într-adevăr. Ceea ce este deosebit la acestea este că jocurile sunt, în cea mai mare parte, electronice.

„Ștef este programator. El a făcut jocurile astfel încât să fie bazate pe electronică…”, povestește Ana. În tot acest timp Ștefan râde. „Pregătesc acum o nouă cameră, asta chiar va fi wow, pentru că acum am experiență”, spune el.

Ideea le-a venit după ce, împreună cu un grup de prieteni, au mers la o zi de naștere la un escape room în București. Au ieșit din cameră la timp, extaziați. „Eu pot să fac mai mișto de atât!”, a spus Ștefan. Și, ajunși acasă, la Ploiești, s-au pus pe treabă.

- Publicitate -

Camerele de evadare de la Fantazia Escape

Așa cum spuneam, în prezent, în Ploiești, escape room găsești doar la Fantazia. „Misterul lui Tut” și „Nautilus” te poartă în lumile respective și ai la dispoziție 60 de minute ca să găsești soluția pentru a ieși din camere.

„Misterul lui Tut” este considerată de nivel mediu, în timp ce „Nautilus” este pentru cei mai avansați… sau pentru mai mulți începători cu idei bune. Teoretic, în camere pot intra 2-6 persoane odată, dar recomandarea este ca numărul de jucători să fie 4. Astfel, riscul este mult mai mic pentru ca cineva să stea degeaba.

Ca la orice escape room, scopul jocului este ca, urmând povestea și indiciile, în maxim 60 de minute să găsești „cheia” să poți ieși. Fie că este vorba de o cheie propriu-zisă, fie că este vorba de un cod, trebuie găsită soluția de a ieși din cameră.

Travel&Lifestyle Au început înscrierile la Festivalul de Film GOAT Festivalul de Film GOAT, inițiat de o echipă de tineri ambițioși din Ploiești, organizează anul acesta cea de-a doua ediție. Cu ocazia aceasta, Tinerii...

- Publicitate -

În timpul jocului, atunci când simt că se blochează, jucătorii pot solicita indicii pentru a găsi direcția corectă. „O singură dată, o singură echipă a reușit să iasă de la Nautilus fără indicii”, mărturisește Ștefan. Și este mândru de asta deoarece acest lucru demonstrează faptul că jocurile sunt foarte bine gândite.

Siguranța jucătorilor, prioritară la escape room

La Fantazia Escape jocurile sunt liniare. Rezolvi o enigmă, care te duce spre alta, și tot așa. Până într-un final, când reușești să găsești soluția pentru a evada din cameră, de preferat înainte ca timpul să se scurgă.

„Nu este o problemă dacă nu poți ieși la timp. Nu rămâi blocat acolo pentru totodeauna. Te scoatem noi cumva…”, râd cei doi.

- Publicitate -

Business-ul respectiv este ceva ce le face mare plăcere. Și se vede acest lucru. Cu toate acestea, siguranța jucătorilor este pe primul plan. Oricând, dacă ai cea mai mică problemă de confort, sau de altă natură, poți ieși din cameră. Și, marele avantaj, nu se schimbă cu nimic jocul pentru cei rămași înăuntru.

Acesta este un detaliu foarte important pentru cei care nu se simt în siguranță cu ideea de a fi încuiați într-o cameră. Faptul că li se spune de la bun început că au această posibilitate, reprezintă, pentru mulți, un grad de liniște care îi face să continue jocul indiferent de blocajele pe care le întâlnesc pe parcurs.

De ce sunt bune jocurile de escape

Dincolo de distracția provocată de ideea de a fi închis într-o cameră, jocurile de escape sunt ideale pentru a consolida relațiile între prieteni… sau de a le distruge definitiv. 😉 Fiind nevoiți să colaboreze pentru rezolvarea puzzle-urilor, sunt puse la încercare încrederea și însăși sinceritatea relațiilor dintre ei. Cu alte cuvinte, vezi adevărata față a cuiva în momente tensionate. Și jocurile de escape pot crea adevărate momente tensionate.

- Publicitate -

În cadrul unor teambuilding-uri, jocurile de escape sunt ideale. Oameni care nu sunt neapărat prieteni, ci trebuie să lucreze împreună, exact ca la locul de muncă, arată înlinațiile fiecăruia. Deseori proprietarii de afaceri plătesc pentru a vedea cum funcționează echipele pe care le conduc în situații în care membrii sunt nevoiți să lucreze împreună.

Astfel își fac o idee despre cum interacționează angajații între ei, care este coordonatorul real de grup, nu cel numit, și cine are logică și idei inovatoare. „Am schimbat toată ierarhia departamentului de publicitate după un joc de escape”, povestea, cu ani în urmă, proprietarul unei afaceri din București.

Nu în ultimul rând, jocurile de escape sunt ideale pentru aniversări și petreceri, unde sărbătoritul își poate duce prietenii pentru a-și sărbători altfel ziua de naștere, de exemplu. La Fantazia Escape aniversările sunt cele mai solicitate. Sărbătoritul vine cu prietenii și, la final, rămâne cu aceștia încă o perioadă pentru a sărbători.

- Publicitate -

Unde pot fi găsiți cei de la Fantazia Escape

Puțin cunoscute, și și mai puțin apreciate la Ploiești, jocurile de escape fac furori în toată lumea. Aici, la noi, singurul escape room rămas rezistă încă și, mai mult decât atât, se pregătește pentru lansarea, la finalul anului, a unei noi camere.

Până atunci însă „Misterul lui Tut” și „Nautilus”, cele două camere existente, vă așteaptă să le treceți pragul și… să ieșiți de acolo în 60 de minute. Puteți? Care „se bagă”?

Fantazia Escape se află în Ploiești, pe strada Rezervoarelor, nr.19. Rezervările pot fi făcute la numărul de telefon: 0726697821.

- Publicitate -

(P)