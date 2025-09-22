Toamna surprizelor și a experiențelor memorabile #doarlaafi!

La AFI Ploiești toamna aduce mai mult decât frumusețea culorilor și atmosfera plăcută a sezonului. Vă așteptăm cu un program bogat în evenimente, activități culturale și experiențe inedite, ce vor transforma fiecare vizită într-o amintire plăcută!

- Publicitate -

Pe 27 septembrie, zona food court devine ring de dans pentru INSANE DANCE BATTLE, unul dintre cele mai așteptate spectacole de dans ale sezonului.

În perioada 27-28 septembrie Bienala Internațională de Artă Prahova aduce la etaj, în zona Cinema City, două ateliere creative susținute de artistul Cristian Mierla – unul de colaj, care explorează îmbinarea fragmentelor vizuale într-o nouă poveste, si unul de upcycling, care transformă blugii pre-loved în creații noi. Așteptăm toți pasionații de artă și creativitate! Detalii: 0746621448 / [email protected]

Pe 3 octombrie, în intervalul orar 15:00 – 17:00 sunteti invitați cu mic cu mare la AFI Ploiești, pentru a trăi împreună emoția #doarlaafi Moments, un eveniment dedicat comunității locale și prietenilor care ne vizitează an după an.

Eveniment Prahova: A încălcat ordinul de protecție ca să-și recupereze băutura Un bărbat în vârstă de 64 de ani din Prahova a ajuns în spatele gratiilor după ce a încălcat ordinul de protecție pentru... a-și...

- Publicitate -

Ziua de 4 octombrie este rezervată pasionaților de strategie: între orele 10:00 și 16:00, „Șah în școală” reunește tinerii iubitori ai sportului minții într-o competiție prietenească. Pentru înscrieri și informații puteți scrie la adresa [email protected].

Până la finalul lunii octombrie, vizitatorii pot descoperi expoziția foto dedicată Ploiești Jazz Festival, o incursiune vizuală în istoria jazzului local, ce cuprinde imagini din edițiile anterioare și materiale de arhivă începând cu anul 1969, de la prima ediție a festivalului.

Expoziția „Istoria Jazzului la Ploiești” face parte din proiectul „Ploiești Jazz Twenty Hearts”, dedicat aniversării a 20 de ani de la reluarea festivalului de jazz la Ploiești (2006).

- Publicitate -

Pe 6 octombrie, de la ora 17:00, zona food court găzduiește lansarea revistei Lace Fashion – ediția a II-a, un eveniment care îmbină moda, eleganța și creativitatea într-un mod natural și plin de inspirație.

Pe 17 octombrie, de la ora 18:00, atmosfera centrului comercial va fi cuprinsă de magia muzicii, prin concertul susținut de Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Pe 31 octombrie, de la ora 18:00, zona Cinema City devine locul perfect pentru distracție la Halloween Party #doarlaafi. Decoruri tematice, jocuri, surprize și multă veselie vor transforma seara într-o experiență de neuitat pentru copii și adulți deopotrivă. Vă așteptăm în număr cât mai mare la o seară cu o groaaaază de distracție!

Travel&Lifestyle Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an de an poate cei mai mulți români. De ce? Pentru că este insula cea mai...

- Publicitate -

Ai nenumărate motive să nu ratezi evenimentele noastre! Toamna asta distracția e #doarlaafi!

Despre AFI Ploiești

Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.

AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov, AFI Arad și AFI City. AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est.

- Publicitate -

(P)