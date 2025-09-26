Accident pe DN1, la Românești. Doi tineri au fost răniți

Vineri seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în localitatea Românești.

Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un tânăr de 19 ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1, din direcția București către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o tânără de 22 de ani.

În urma impactului, conducătoarea auto și un tânăr de 22 de ani au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest care a indicat valori negative în ambele cazuri.

Traficul rutier este dirijat de către polițiștii rutieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.