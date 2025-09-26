- Publicitate -
Accident

Accident pe DN1, la Românești. Doi tineri au fost răniți

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Vineri seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în localitatea Românești.

- Publicitate -

Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un tânăr de 19 ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1, din direcția București către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o tânără de 22 de ani.

În urma impactului, conducătoarea auto și un tânăr de 22 de ani au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest care a indicat valori negative în ambele cazuri.

Administrație

Mii de copaci plantați la Ploiești. Unde pot fi depuse cereri

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a lansat un plan de plantare arbori și arbuști în perioada toamnă 2025 – primăvara 2026. Peste 2.300 de...
- Publicitate -

Traficul rutier este dirijat de către polițiștii rutieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

6
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Bergamo într-o singură zi: La un espresso în Italia

0
Cum sună un city break de o zi la...
Locuri de Muncă

Angajări: Nevoie de medici și asistenți la Spitalul Județean Ploiești

0
Spitalul Județean de Urgență Ploiești a scos la concurs...
Eveniment

Trei prahoveni arestați, după ce au vandalizat o mașină

0
Inițial, polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care...
Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

1
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

1
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Trei prahoveni arestați, după ce au vandalizat o mașină

Claudiu Vasilescu -
Inițial, polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care...

Ordinul Arhitecților, reacție pe tema clasării a sute de imobile din Câmpina

Luiza Toboc -
Ordinul Arhitecților din România reacționează, după ce reprezentanții Asociației...

Persoanele care au blocat DJ102 în Prahova vor fi audiate

Observatorul Prahovean -
DJ102 a fost blocat seara trecută în Prahova, la...

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean -
Observatorul Prahovean lansează, începând de astăzi, 26 septembrie, o...
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean