Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

Ploiești, 12 septembrie – Shopping City Ploiești și NEPI Rockcastle continuă anul acesta parteneriatul cu ARTOWN NOW, unul dintre cele mai ample proiecte de artă urbană din România. Festivalul Artown, cunoscut anterior sub această denumire, s-a transformat în Anuala de Artă Urbană Artown Now, dedicându-se remodelării și înfrumusețării orașului prin inițiative culturale care aduc arta mai aproape de oameni.

Pictorii acestei ediții aduc în prim-plan diverse perspective asupra orașului și spiritului său. Prin lucrări murale impresionante, intervenții artistice și instalații care combină culoarea, textura și mesajul, aceștia invită publicul să redescopere spațiile urbane, transformând pereții și fațadele clădirilor în galerii deschise. Fiecare artist contribuie la tema Genius Loci, explorând legătura invizibilă dintre loc și locuitorii săi și oferind vizitatorilor o experiență vizuală și emoțională inedită.

Între 12 septembrie și 12 octombrie 2025, Artown NOW sărbătorește alături de comunitate toate realizările acestei ediții la UZUC, spațiul transformat de organizatori într-o adevărată uzină culturală. Folosind elementele industriale ca suport pentru artă, UZUC găzduiește expoziții, seri de poezie, tururi ghidate în oraș, concerte și ateliere, oferindu-le vizitatorilor oportunitatea de a trăi arta într-un spațiu urban interactiv.

În doar trei ani, ARTOWN a reușit să transforme zidurile Ploieștiului în povești vizuale, oferindu-i comunității o galerie de artă publică aflată într-o continuă expansiune.

Shopping City Ploiești continuă astfel să sprijine proiectul pentru a contribui la dezvoltarea culturală a orașului și pentru a aduce arta mai aproape de oameni. În acest fel, creativitatea devine parte din ritmul zilnic și creează o legătură strânsă între spațiul urban și comunitatea sa.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

