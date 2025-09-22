Am găsit răspunsul la întrebarea: unde mănânci bine în zona Ploieștiului?

Știi un local unde se mănâncă bine? Îmi recomanzi un restaurant bun? La aceste întrebări puse de diverși cunoscuți ridicam, până recent, din umeri. Acum am un răspuns ferm: Sky Restaurant & Terrace din Păulești.

Vinerea trecută am avut o întâlnire de afaceri și am căutat o locație potrivită pentru o discuție importantă într-un cadru relaxat. Așa am ajuns, la ora prânzului, la Sky Restaurant & Terrace din Păulești. În mod surprinzător, multe mese erau ocupate. Un prim indiciu că va fi bine. Vorba ”unde este lume se mănâncă și bine” nu e chiar goală…

Am fost preluați imediat de un personal care s-a dovedit a fi mai mult decât amabil pe toată durata mesei. Iar băuturile – a se citi două limonade făcute din lămâi stoarse, nu din suc de supermarket cum se practică prin alte localuri – au ajuns imediat pe masă. Bilă albă!

Meniul ne-a fost prezentat într-o formă inedită – o tabletă, pe cât de ecologică (nu mai tăiem copaci), pe atât de practică. Am evitat astfel situația în care trebuia să scanez un cod QR și să mă rog să am conexiune la internet în zonă ca să pot citi preparatele din meniu.

În plus, ochelaristul din mine a răsuflat ușurat când am văzut că fiecărui preparat îi era asociată și o fotografie. Asta ca să știi la ce să te aștepți în farfurie și să nu fii personajul din bancul cu românul care cere o cafea în Italia și primește un espresso (e bună mostra, poți să-mi dai o cană 😊).

La recomandarea gazdelor am degustat – am folosit acest cuvânt pentru a descrie calitatea, nu cantitatea, porțiile fiind mai mult decât generoase – trei preparate: o salată cu caracatiță, paste cu fructe de mare și o friptură de vită. Le-am fotografiat ca să mă credeți 😊.

Prieteni, fiecare farfurie arăta senzațional, iar gustul era divin. Așa mi-am adus aminte de cele mai faine vacanțe din ultimii ani: salata de o tavernă faină din Grecia, friptura de un city break la Florența, iar pastele de însorita Spanie.

Am pus discuția pe ”hold” ca să ne concentrăm pe mâncare 😊, iar la final am savurat un desert special: CARAMEL BANANA MILLEFEUILLE și PAVLOVA. Am scris cu majuscule din respect pentru munca maestrului cofetar care ar putea lucra lejer în bucătării cu stele Michelin.

Tot de acolo pare că vine și noul chef de la Sky Restaurant & Terrace Păulești, Mircea Gheorghe. Acesta a introdus în meniu preparate senzaționale, demne de calificativul neaoș românesc ”curcubeu pe cerul gurii”.

P.S. Noi am servit prânzul pe terasă, încântați de vremea superbă. Am aflat, pe surse, că luna viitoare vor fi finalizate lucrările de renovare la restaurantul care se va ridica astfel la înălțimea preparatelor. Unele de cinci stele. Abia aștept! (P)

