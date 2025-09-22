- Publicitate -

Am găsit răspunsul la întrebarea: unde mănânci bine în zona Ploieștiului?

Mihai Popescu
Autor: Mihai Popescu

Data:

Lasă un comentariu

Știi un local unde se mănâncă bine? Îmi recomanzi un restaurant bun? La aceste întrebări puse de diverși cunoscuți ridicam, până recent, din umeri. Acum am un răspuns ferm: Sky Restaurant & Terrace din Păulești.

- Publicitate -

Vinerea trecută am avut o întâlnire de afaceri și am căutat o locație potrivită pentru o discuție importantă într-un cadru relaxat. Așa am ajuns, la ora prânzului, la Sky Restaurant & Terrace din Păulești. În mod surprinzător, multe mese erau ocupate. Un prim indiciu că va fi bine. Vorba ”unde este lume se mănâncă și bine” nu e chiar goală…

Am fost preluați imediat de un personal care s-a dovedit a fi mai mult decât amabil pe toată durata mesei. Iar băuturile – a se citi două limonade făcute din lămâi stoarse, nu din suc de supermarket cum se practică prin alte localuri – au ajuns imediat pe masă. Bilă albă!

Meniul ne-a fost prezentat într-o formă inedită – o tabletă, pe cât de ecologică (nu mai tăiem copaci), pe atât de practică. Am evitat astfel situația în care trebuia să scanez un cod QR și să mă rog să am conexiune la internet în zonă ca să pot citi preparatele din meniu.

Administrație

RASP Ploiești, la un pas de insolvență. Are de plată peste 8 milioane de euro

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești se află într-o situație critică din cauza penalităților percepute de Apele Române pentru vechea stație de epurare....
- Publicitate -

În plus, ochelaristul din mine a răsuflat ușurat când am văzut că fiecărui preparat îi era asociată și o fotografie. Asta ca să știi la ce să te aștepți în farfurie și să nu fii personajul din bancul cu românul care cere o cafea în Italia și primește un espresso (e bună mostra, poți să-mi dai o cană 😊).

La recomandarea gazdelor am degustat – am folosit acest cuvânt pentru a descrie calitatea, nu cantitatea, porțiile fiind mai mult decât generoase – trei preparate: o salată cu caracatiță, paste cu fructe de mare și o friptură de vită. Le-am fotografiat ca să mă credeți 😊.

Prieteni, fiecare farfurie arăta senzațional, iar gustul era divin. Așa mi-am adus aminte de cele mai faine vacanțe din ultimii ani: salata de o tavernă faină din Grecia, friptura de un city break la Florența, iar pastele de însorita Spanie.

- Publicitate -

Am pus discuția pe ”hold” ca să ne concentrăm pe mâncare 😊, iar la final am savurat un desert special: CARAMEL BANANA MILLEFEUILLE și PAVLOVA. Am scris cu majuscule din respect pentru munca maestrului cofetar care ar putea lucra lejer în bucătării cu stele Michelin.

Tot de acolo pare că vine și noul chef de la Sky Restaurant & Terrace Păulești, Mircea Gheorghe. Acesta a introdus în meniu preparate senzaționale, demne de calificativul neaoș românesc ”curcubeu pe cerul gurii”.

P.S. Noi am servit prânzul pe terasă, încântați de vremea superbă. Am aflat, pe surse, că luna viitoare vor fi finalizate lucrările de renovare la restaurantul care se va ridica astfel la înălțimea preparatelor. Unele de cinci stele. Abia aștept! (P)

Travel&Lifestyle

Toamna surprizelor și a experiențelor memorabile #doarlaafi!

La AFI Ploiești toamna aduce mai mult decât frumusețea culorilor și atmosfera plăcută a sezonului. Vă așteptăm cu un program bogat în evenimente, activități...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

1
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Povestea Ciucaș X3, cel mai mare concurs național de alergare montană

0
Ciucaș X3 este cel mai mare concurs de alergare...
Educație

Mihaela Badea (UPG): „Greșelile fac parte din drumul spre reușită”

0
Mihaela Badea este conferențiar universitar doctor și conduce Departamentul...
Eveniment

Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

0
Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de...
Social

Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

0
Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de...
Sport

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

0
Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Toamna surprizelor și a experiențelor memorabile #doarlaafi!

David Mihalache -
La AFI Ploiești toamna aduce mai mult decât frumusețea...

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

Corina Matei -
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...

Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

David Mihalache -
Ploiești, 12 septembrie - Shopping City Ploiești și NEPI...

Metrici esențiali în antrenamentele de la sală și cum să îi măsori

David Mihalache -
Atunci când mergem la sală, unul dintre principalele obiective...
- Publicitate -

Fast Cleaning, curățenie profesională chiar la tine acasă

Observatorul Prahovean -
Canapeaua e pătată, salteaua are miros neplăcut, iar covorul...

Cum poți vizita gratuit Moscheea Hagia Sophia din Istanbul

Corina Matei -
Hagia Sophia, celebra moschee din Istanbul, a fost mult...

Cumpărăturile devin cadouri la AFI Ploiești!

David Mihalache -
La AFI Ploiești, sesiunile de shopping îți aduc premii...

Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

Mihai Popescu -
Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean