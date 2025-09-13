Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an de an poate cei mai mulți români. De ce? Pentru că este insula cea mai apropiată de România, care este accesibilă cu mașina. Astfel, cel puțin odată cu intrarea României în Schengen, în 10-11 ore ajungi din Ploiești, sau din București, în Thassos, cu tot cu traversarea cu ferry-ul din Keramoti.

An de an, Thassos este destinația noastră principală de vacanță în perioada verii și, prefrăm să mergem la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, atunci când vremea este mai blândă, căldura nu te rupe, prețurile sunt mai mici decât în vârful sezonului și apa mării este caldă.

Mergând în fiecare an, am avut ocazia de a urmări îndeaproape modul în care această insulă s-a transformat. A devenit, dintr-o insulă preferată îndeosebi de familiile cu copii, preferata tuturor, se pare. Și acest lucru a venit „la pachet” cu tot ceea ce presupune aglomerarea exagerată a insulei.

Plajele, cândva sălbatice și libere, s-au transformat în plaje amenajate cu umbreluțe și șezlonguri unde, din păcate, nu mai ai loc să arunci un ac. Se construiește peste tot. În fiecare an mai răsar câteva construcții, întâi în a doua, apoi în a treia, apoi în a patra linie a mării. Satele, cândva pitorești, au devenit aproape sufocante. Nu-mi doresc să știu cum sunt în vârf de sezon, iulie – august, dacă eu le-am perceput ca aglomerate la început de septembrie.

Am observat asta în 2023, apoi în 2024, dar acum, în 2025, a fost parcă mai evident de cât oricând că totul se transformă în ritm accelerat.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.