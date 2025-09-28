Fraudă: Furt de date în numele OLX și ePantofi

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei campanii de fraudă derulată în această perioadă. Atacatorii se folosesc de numele platformelor OLX și epantofi.ro.

„Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi.

Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță”, au transmis specialiștii din cadrul DNSC.

Recomandări: