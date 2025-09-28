Fraudă: Furt de date în numele OLX și ePantofi

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei campanii de fraudă derulată în această perioadă. Atacatorii se folosesc de numele platformelor OLX și epantofi.ro.
„Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi.
Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.
Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță”, au transmis specialiștii din cadrul DNSC.
Recomandări:
- Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.
- Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).
- Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
- Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
- Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro
- Urmărește recomandările DNSC din acest video despre: Cum te protejezi online? –