Schimbări la înmatricularea mașinilor. Procedura “sfârșit de serie”

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

O serie de modificări legislative au devenit aplicabile de la 1 septembrie în ceea ce privește mașinile hibride și electrice echipate cu baterii de înaltă tensiune, comercializate în UE. În acest context, Registrul Auto Român face o serie de precizări.

Procedura “sfârșit de serie”

Simplificat, putem spune că această procedură este o excepție de la normele de omologare aflate în vigoare la un anumit moment-dat, pentru a fi permisă înmatricularea vehiculelor noi care nu mai respectă cele mai recente standarde tehnice de omologare, dar care au fost fabricate înainte de data la care respectivele norme au devenit obligatorii.

Practic, este o derogare acordată în baza legii de Registrul Auto Român pentru număr limitat de vehicule care fac parte dintr-o serie de producție finalizată și care au rămas nevândute sau neînmatriculate.

„Nu explicăm întâmplător aceste informații, ci pentru a vă ajuta să înțelegeți unele modificări legislative, aplicabile de la 1 septembrie 2025 în ceea ce privește vehiculele hibride și electrice echipate cu baterii de înaltă tensiune, comercializate în UE.

Au fost introduse noi cerințe de siguranță pe care producătorii trebuie să le respecte atunci când fabrică bateriile cu care sunt dotate vehiculele noi puse la vânzare în Uniune.

Printre cele mai importante sunt îmbunătățirea ventilației sistemelor reîncărcabile de stocare a energiei electrice, testele noi pentru supraîncărcare, suprasarcină și impact, dar și măsurile care să asigure o propagare termică mai lentă, un proces care asigură mai mult timp pentru ca ocupanții să iasă din vehicul în cazul unui incendiu.

Revenind la procedura “sfârșit de serie”, aceasta se aplică vehiculelor fabricate fără implementarea noilor norme, dar pe care le puteți înmatricula fără probleme.

Pentru mașinile declarate sfârșit de serie, RAR face această mențiune în CIV sub forma „Conform tehnic pentru înmatriculare până la data de …”.

Știm, sunt aspecte tehnice care probabil nu sunt definitorii pentru un cumpărător, dar este esențial să cunoașteți care este statutul vehiculelor încadrate în procedura “sfârșit de serie”, în cazul în care urmează să faceți o astfel de achiziție”, au transmis reprezentanții RAR printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

