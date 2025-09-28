- Publicitate -

S-a lansat al doilea volum al colecției „Vreau să povestesc”

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Vineri, 26 septembrie 2025, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum al colecției de povestiri istorice „Vreau să povestesc”. Într-o sală plină cu câștigători ai concursului de la edițiile 2023 și 2024, au fost nominalizați cei care au dat dovadă de talent și imaginație și care au contribuit la apariția acestui volum de excepție.

Pentru ilustrarea poveștilor imaginate de copii, câțiva elevi ai Colegiului de Artă Carmen Sylva din Ploiești, și-au adus aportul, zugrăvind în imagini cele povestite de talentații elevi premiați ai concursului.

Stâlpul de bază al organizării acestui concurs este Monica Cîrstea, muzeograf, cea care a avut grijă, an de an, să crească vizibilitatea acestui concurs în rândul elevilor și profesorilor din toată țara și de peste hotare.

În aplauzele celor prezenți, câștigătorii au mers în față, rând pe rând, pentru a-și primi exemplarul de colecție, cel care atestă valoarea povestirilor imaginate de ei. Dar ei nu au fost singurii care au primit cartea. Alături de ei, și colegii lor de la Liceul de Artă, au primit câte un exemplar în care, s-au grăbit să-și recunoască ilustrațiile.

castigatori vreau sa povestesc

Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat „Vreau să povestesc”, a ajuns, în 2025, la cea de-a V-a ediție și a depășit încă din 2024, granițele țării. Alături de elevi români din toată țara, la concurs au fost înscriși, și au câștigat premii importante, și elevin din Republica Moldova, ceea ce atestă caracterul internațional al concursului.

Competiția se adresează elevilor din clasele I-XII și are ca scop stimularea interesului pentru istorie, precum și dezvoltarea creativității și imaginației tinerei generații.

Cei interesați se pot înscrie până pe data de 5 noiembrie 2025. Mai multe detalii cu privire la înscrieri și Regulament, puteți afla aici: Începe ediția a V-a a concursului „Vreau să povestesc”.

