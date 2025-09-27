- Publicitate -

Meci cu grad ridicat de risc la Ploiești. Măsurile jandarmilor

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Partida dintre Petrolul Ploiești și Rapid, care va începe în această seară, de la 20.30, este încadrată ca fiind una cu grad ridicat de risc. În acest context, jandarmii fac o serie de precizări pentru buna desfășurare a meciului de fotbal.

Traficul rutier va fi restricționat în totalitate în zona adiacentă arenei sportive, începând cu ora 17:30, pe următoarele străzi: Mihai Bravu, Alexandru Vlahuță, Stadionului și cele ce se intersectează cu acestea, conform solicitării organizatorului adresată instituțiilor abilitate.

Accesul spectatorilor se va face astfel:

  • pentru Tribuna 0 și Tribuna 1 – prin strada Sportului (inclusiv accesul auto),
  • pentru Tribuna 2 – prin strada Mihai Bravu,
  • pentru Peluza 1 – prin strada Alexandru Vlahuță,
  • pentru Peluza 2, sectoarele destinate gazdelor – prin strada Mihai Bravu.

Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 18:00, pe baza biletelor și abonamentelor puse la dispoziție de către clubul organizator, care a comunicat că va deschide toată arena. Aceștia au obligația să ocupe  exclusiv locurile înscrise pe documentele de acces.

Intrarea suporterilor echipei oaspete în incinta stadionului se va face pe Strada Latină, constituindu-se în acest sens o zonă de siguranță pe Strada Stadionului.

Suporterilor echipei oaspete li se va permite accesul cu elemente de coregrafie (steaguri, fulare, eșarfe etc.) doar în sectorul special destinat.

Modul de afluire, urmărirea respectării măsurilor de securitate, îndrumarea și supravegherea persoanelor, în interiorul arenei sportive, potrivit legii, se realizează de către agenții societății de pază și protecție, contractată de organizator.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și desfășurării jocurilor sportive, partida de fotbal a fost declarată cu grad ridicat de risc, fapt pentru care informăm participanții la eveniment să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța celor din jur.

Conform prevederilor legale incidente, spectatorilor aflați în stare vădită de ebrietate sau care comit fapte de dezordine, înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv, nu li se va permite accesul în incinta arenei, fiind sancționați contravențional.

Nu este permisă introducerea pe stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege ori a altor obiecte ce pot pune în pericol securitatea participanților, aspect ce va fi verificat de forțele de ordine prezente în zona arenei sportive, premergător și pe durata desfășurării partidei de fotbal.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, recomandăm spectatorilor:

  • să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților, pentru a evita aglomerările la punctele de acces;
  • să manifeste răbdare pe timpul verificărilor de securitate și acces, la intrarea în arena sportivă, precum și după terminarea partidei, la ieșirea din stadion;
  • să ocupe exclusiv locurile înscrise pe bilete, în sectoarele unde și le-au achiziționat;
  • părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii, existând obligația ca minorii sub 14 ani să fie însoțiți de o persoană majoră;
  • să respecte indicațiile agenților de securitate ai societății de pază și protecție contractată de organizator;
  • să nu se implice în incidente sau conflicte care ar putea duce la tulburarea ordinii publice, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine;
  • să aibă în vedere faptul că legislația în vigoare interzice persoanelor fizice deținerea, folosirea sau efectuarea oricăror operațiuni cu materiale pirotehnice.

