Trap și galop duminică, la Hipodromul Ploiești

Duminică, 28 septembrie 2025, la Hipodromul Ploiești, are loc o nouă reuniune hipică. De această dată spectatorii vor putea asista atât la curse de trap, cât și la curse de galop. Evenimentul este organizat de CSM Ploiești, în parteneriat cu Jockey Club Român.

„La numai o săptămână distanţă de la precedentul eveniment, Hipodromul Ploieşti îi aşteaptă duminică, începând cu ora 10:00, pe iubitorii hipismului la o nouă reuniune oficială pe care Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti şi a Primăriei Municipiului Ploieşti, o organizează în parteneriat cu Jockey Club Român!

Evenimentul are în program nu mai puţin de 7 curse – 4 de trap şi 3 de galop – principalele întreceri ale zilei fiind Marele Premiul Regal al României la Trap (ora 11:40) şi Premiul de Toamnă, la Galop (ora 11:20)!

Reuniunea va fi deschisă la ora 10:00 de Premiul Razlin, la trap, urmat la 10:30 de Premiul „Ştefan Fălcoianu”, la galop. Urmează, la 10:50, Premiul Răsunet, la trap, apoi cele două curse principale ale zilei. La 12:10 este programat să înceapă Premiul „Gheorghe Racoviţă” la galop şi, în încheierea zilei hipice, de la 12:30, se va desfăşura Premiul Raţiunea, la trap.

„Fun corner” pentru copii

Ca de obicei, pentru cei mai mici dintre spectatori va fi amenajat un „fun corner”, unde aceştia vor putea desena sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom, dar şi, la fel ca la reuniunea de săptămâna trecută, va exista şi o zonă dedicată activităţilor sportive (badminton, tenis de masă, minibaschet şi minifotbal)!

Totodată, cu prilejul reuniunii de duminică, Hipodromul Ploieşti continuă parteneriatul cu Crucea Roşie Prahova, a cărei campanie de informare împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor se desfăşoară şi în acest an.

Partenerii reuniunii hipice de duminică sunt: Jockey Club Român, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Supermarket La Cocoş, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Prahova, Radio Prahova, Retro Cars România, Centrul de Echitaţie „Luna Horse”, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti şi Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti.

Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit”, au anunțat organizatorii evenimentului.

program hipodrom

program hipodrom

program hipodrom

program hipodrom

