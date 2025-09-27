Cum trebuie protejate fetele de hărțuitorii online

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

„Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Pericolele online vizează, în primul rând, fetele

Fetele sunt primele vizate când vine vorba despre pericolele online. „Ea (fiica ta) crede că le știe pe toate, dar nu știe cum arată manipularea sau ce înseamnă consimțământ digital”, este de părere senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Ele sunt cele care cad pradă hărțuirii. „Fetele sunt ținta preferată a hărțuirii online, a manipulării, a șantajului cu poze intime”, mai explică aceasta.

Ce poți face, ca părinte?

„Vorbește cu fiica ta despre limite, despre ce înseamnă să spui NU”, sfătuiește senatoarea. Fetele trebuie să cunoască faptul că au dreptul de a-și șterge contul, de a bloca, de a raporta.

„Explică-i că o imagine personală nu e niciodată un bilet spre iubire și că abuzul nu începe cu o palmă ci cu un mesaj insistent, o cerere forțată, un „hai, doar tu să vezi”, detaliază senatoarea.

„Fii mama sau tatăl care o învață să se protejeze, nu doar să se teamă!”, îndeamnă Nicoleta Pauliuc părinții de fete.

„Fiecare fată are dreptul să se simtă în siguranță, chiar și pe internet!”, concluzionează senatoarea.

