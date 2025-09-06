 

- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

Cât de periculos este spațiul online pentru seniori

Nicoleta Pauliuc
Autor: Nicoleta Pauliuc

Data:

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

- Publicitate -

Din articol

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Eveniment

Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o Românie întreagă, și care și-au arătat dragostea pentru FC Petrolul Ploiești, merg, de luni, 8...
- Publicitate -

Cât de periculos este spațiul online pentru seniori

Internetul a devenit un loc primejdios, mai ales pentru seniori, persoane cu dizabilități și grupuri minoritare”, este de părere senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Ei sunt, în opinia senatoarei, grupurile preferate ale escrocilor, trollilor și ale celor care răspândesc ură.

Gândiți-vă: În Europa unul din trei seniori a fost vizat de o tentativă de fraudă online. Iar persoanele cu dizabilități primesc de patru ori mai multe mesaje abuzive pe rețelele sociale”, dezvăluie senatoarea Pauliuc.

- Publicitate -

Pentru mulți, internetul, care ar trebui să fie o poartă spre lume, devine o sursă zilnică de anxietate, mai spune senatoarea.

Ce putem face pentru a-i proteja?

Ajută-ți părinții sau bunicii să înțeleagă cum arată un scam și cum să raporteze un cont abuziv”, este primul pas pe care îl piți face pentru a-i ajuta să se protejeze.

Dacă faci parte dintr-un grup vulnerabil, folosește unelte de blocare și raportare a hărțuirii și sprijină organizațiile care luptă pentru siguranța digitală a minorităților și persoanelor cu dizabilități”, sfătuiește senatoarea Pauliuc.

IT&C

Cum te poate înșela online un „job de vis”

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul...
- Publicitate -

Online-ul ar trebui să fie sigur pentru toți, nu doar pentru cei puternici!”, concluzionează senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Eclipsă totală de Lună. Ora la care va fi vizibilă și de unde

0
În noaptea de duminică spre luni va putea fi...
Auto-moto

Rable abandonate pe domeniul public. Cum scapi de amendă

0
Registrul Auto Român (RAR) a lansat un apel pentru...
Viața Prahovei

Primele stații de încărcare pentru mașini electrice la Păulești

0
Primăria Păulești a anunțat unde vor fi amplasate în...
Viața Prahovei

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...
Eveniment

Lista localităților din Prahova unde au avut loc incendii de vegetație

0
Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

5
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

9
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum te poate înșela online un „job de vis”

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Cum poate fi diferențiat un „deepfake” de un video real

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

De ce like-urile sunt un drog? Ce putem face?

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Ploiești

David Mihalache -
Ploieștenii au de câteva luni acces la tehnologia 5G/5G+...
- Publicitate -

Cum și cât este de periculos ChatGPT

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

Ștefan Vlăsceanu -
Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude...

Ce faci dacă afli că ai fost filmată pe ascuns

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Cât de rapid e internetul în Prahova. Județul care domină topul

Ștefan Vlăsceanu -
Viteza medie de download pentru internetul fix la nivel...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean