Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

„Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Cât de periculos este spațiul online pentru seniori

„Internetul a devenit un loc primejdios, mai ales pentru seniori, persoane cu dizabilități și grupuri minoritare”, este de părere senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Ei sunt, în opinia senatoarei, grupurile preferate ale escrocilor, trollilor și ale celor care răspândesc ură.

„Gândiți-vă: În Europa unul din trei seniori a fost vizat de o tentativă de fraudă online. Iar persoanele cu dizabilități primesc de patru ori mai multe mesaje abuzive pe rețelele sociale”, dezvăluie senatoarea Pauliuc.

Pentru mulți, internetul, care ar trebui să fie o poartă spre lume, devine o sursă zilnică de anxietate, mai spune senatoarea.

Ce putem face pentru a-i proteja?

„Ajută-ți părinții sau bunicii să înțeleagă cum arată un scam și cum să raporteze un cont abuziv”, este primul pas pe care îl piți face pentru a-i ajuta să se protejeze.

„Dacă faci parte dintr-un grup vulnerabil, folosește unelte de blocare și raportare a hărțuirii și sprijină organizațiile care luptă pentru siguranța digitală a minorităților și persoanelor cu dizabilități”, sfătuiește senatoarea Pauliuc.

„Online-ul ar trebui să fie sigur pentru toți, nu doar pentru cei puternici!”, concluzionează senatoarea Nicoleta Pauliuc.