Discover Valea Doftanei – o competiție care dă un plus de valoare zonei

Prahova are zone de excepție, atât datorită reliefului cât și oamenilor care pun în valoare aceste locuri. Valea Doftanei este cu certitudine una dintre aceste zone. Diferită de Valea Prahovei, mult mai liniștită și evident mai curată, cea a Doftanei oferă oportunități turistice unice, mai ales pentru cei cărora nu le place aglomerația.

Cei care au petrecut măcar un weekend aici s-au arătat încântați. Cazări de calitate, gazde ireproșabile, produse culinare savuroase. Și dacă ar fi ceva de dorit în plus, capitolul evenimente ar putea fi îmbunătățit.

Tocmai pentru a promova și a dezvolta Valea Doftanei o inițiativă a prins contur datorită unor oameni inimoși care știu că un eveniment, o competiție de calitate, se încadrează perfect în eforturile de promovare și dezvoltare. Și chiar dacă nu veți participa la competiția de duminică, 28 septembrie, nimic nu vă împiedică să vizitați Valea Doftanei și să vă bucurați de multele puncte de atracție pregătite de organizatori. (Programul la finalul articolului).

Asociația Club Sportiv A Pedal Forward a luat ființă cu scopul de a “da o pedală înainte” dezvoltării sportului cu două roți și de a descoperi zone noi de concentrare a atenției amatorilor de ciclism.

DISCOVER VALEA DOFTANEI

Asociația Club Sportiv A Pedal Forward: ”Având în vederea expunerea câștigată prin evenimentele organizate, am fost invitați de intreprinzători locali din Valea Doftanei pentru a găsi o modalitate de a crește impactul zonei asupra turiștilor activi (ciclism, alergare montană, stand-up paddle).

În acest sens, la 02 Octombrie 2024 am lansat primul traseu de Mountain Bike printr-un eveniment la care am invitat împătimiți ai cilcismului montan și influenceri.

Discover Valea Doftanei MTB & TrailRun va avea 4 trasee

MTB Cross Country XCP – Trail Run ( 2 trasee)

Curse de alergare copii. Locație start / finish: Comuna Valea Doftanei, Sat Trăisteni, parcarea de pe Strada Valea Negrașului.

Cursa – 28 Septembrie 2025

Pregătirea zonei de start – 26-27 Septembrie 2025 Pregătire traseu (creare poteci, marcare, curățare, demarcare) – 26 august 2025 – 05 octombrie 2025

Traseul Lung ( MTB, E-MTB, Trail Run)

Fondul de premiere 42.900 lei.

Contribuția de participare – 120 lei (excepție copiii cu domiciliul în Valea Doftanei care beneficiază de gratuitate). Pe toată perioada evenimentului vom organiza împreună cu partenerii locali (Puncte Gastronomice Locale) o zonă cu produse tradiționale din zonă la care vor avea acces atât participanții la eveniment (sportivi, antrenori, oficiali) cât și însoțitorii acestora și localnicii.”