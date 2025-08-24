- Publicitate -

Cum poate fi diferențiat un „deepfake” de un video real

Nicoleta Pauliuc
Autor: Nicoleta Pauliuc

Data:

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Despre „deepfake” și cum poate fi mintea păcălită

Aplicațiile de tip „deepfake” au devenit atât de avansate încât pot pune cuvinte în gura oricui!”, avertizează senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Politicieni care par că spun lucruri scandaloase, vedete implicate în scandaluri false, sau chiar rudele tale într-un clip creat ca să te șocheze”, dă aceasta exemple. Din această cauză mulți au ajuns să nu mai creadă nici măcar ce văd cu ochii lor.

Din păcate această situație este exact ceea ce își doresc cei care răspândesc manipulare, haos și neîncredere.

Cum poți recunoaște deepfake-urile?

În primul rând trebuie acordată atenție mare la mișcarea buzelor și la clipitul ochilor, este de părere senatoarea. În cazul deepfake-urilor acestea nu sunt naturale!

Următorul pas este verificare sursei de unde provin respectivele imagini.

Dacă vine dintr-un cont obscur sau dintr-un site dubios, cel mai probabil e fals!”, spune Nicoleta Pauliuc.

Este bine ca respectiva știre să fie căutată în mai multe locuri de încredere. „Dacă doar un singur loc o publică, sună a capcană!”, avertizează aceasta.

Nu lăsa un clip fals să-ți strice prieteniile sau să-ți sperie familia!”, concluzionează senatoarea Nicoleta Pauliuc.

