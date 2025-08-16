De ce like-urile sunt un drog? Ce putem face?

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

„Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Astăzi despre like-uri și cum ne schimbă creierul validarea online

„Când like-ul devine drog. Cum ne schimbă creierul validarea online”, este subiectul pe care senatoarea Nicoleta pauliuc îl abordează în episodul de astăzi.

„Ai postat o poză, ai dat refresh. Trei like-uri, cinci… douăzeci. Te simți bine, nu? Știi de ce? Pentru că tocmai ți-ai hrănit creierul cu dopamină”, explică senatoarea.

Ea este de părere că „like-ul” funcționează ca un drog de recompensă. Când îl primești, creierul tău eliberează dopamină, „hormonul plăcerii”.

„Cu cât primești mai multe like-uri, cu atât vrei mai multe. Și ajungi să postezi doar pentru validare, nu pentru ce e cu adevărat important pentru tine”, dezvăluie mecanismul Nicoleta Pauliuc.

„De ce este periculos? Dependența de feedback digital duce la anxietate, perfecționism toxic, comparații nesănătoase. Și la sentimentul că valoarea ta depinde de cât de mult ești „apreciat” online”, spune aceasta.

Cum te protejezi?

Întreabă-te: De ce postez asta?

Încearcă zile fără rețele. Vezi cum te simți.

„Nu uita: cele mai importante like-uri sunt cele pe care le primești în viața reală!”, concluzionează senatoarea Nicoleta Pauliuc.