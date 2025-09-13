Știri false: Cum să le recunoști eficient

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

„Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Cum se propagă știrile false și cui folosesc

În ceea ce privește știrile false, totul începe simplu și cel căruia îi apare este atât de impresionat încât simte nevoia să împărtășească și cu alții informația pe care tocmai a aflat-o. Dar nu de fiecare dată respectiva informație este și adevărată.

„Ți-a apărut o „știre bombă” în „feed” și ai simțit că trebuie să o distribui? Stop! Nu tot ce pare important… e și adevărat”, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Pentru a nu fi tentați să credem orice informație care ne este „servită” pe tavă avem nevoie să analizăm critic ceea ce se întâmplă și să verificăm dacă știrea respectivă este reală.

„Înainte să crezi o postare, pune-ți trei întrebări:

Cine spune? Are nume, sursă, reputație?

Ce dovezi aduce? Sau doar „se zice că…”?

Cui folosește? Cine are de câștigat dacă tu distribui?”, sfătuiește senatoarea.

Și tot ea subliniază: „Adevărul nu urlă cu majuscule. Nu cere panică. Nu se viralizează peste noapte!”

Ce poți face?

Verifică,

Gândește critic,

Nu fi parte din propagandă,

Alege responsabil.

„Pentru că dezinformarea nu are nevoie de adevăr, are nevoie de neatenția ta!”, concluzionează Nicoleta Pauliuc.

