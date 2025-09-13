- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Știri false: Cum să le recunoști eficient

Nicoleta Pauliuc
Autor: Nicoleta Pauliuc

Data:

Lasă un comentariu

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

- Publicitate -

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Eveniment

Accident pe DN 1B, la Albești Paleologu

Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 13 septembrie, în jurul orei 16:30, pe DN 1 B, pe raza comunei Albești Paleologu. Din primele informații, în...
- Publicitate -

Cum se propagă știrile false și cui folosesc

În ceea ce privește știrile false, totul începe simplu și cel căruia îi apare este atât de impresionat încât simte nevoia să împărtășească și cu alții informația pe care tocmai a aflat-o. Dar nu de fiecare dată respectiva informație este și adevărată.

Ți-a apărut o „știre bombă” în „feed” și ai simțit că trebuie să o distribui? Stop! Nu tot ce pare important… e și adevărat”, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Pentru a nu fi tentați să credem orice informație care ne este „servită” pe tavă avem nevoie să analizăm critic ceea ce se întâmplă și să verificăm dacă știrea respectivă este reală.

- Publicitate -

Înainte să crezi o postare, pune-ți trei întrebări:

  • Cine spune? Are nume, sursă, reputație?
  • Ce dovezi aduce? Sau doar „se zice că…”?
  • Cui folosește? Cine are de câștigat dacă tu distribui?”, sfătuiește senatoarea.

Și tot ea subliniază: „Adevărul nu urlă cu majuscule. Nu cere panică. Nu se viralizează peste noapte!

Ce poți face?

  • Verifică,
  • Gândește critic,
  • Nu fi parte din propagandă,
  • Alege responsabil.

Pentru că dezinformarea nu are nevoie de adevăr, are nevoie de neatenția ta!”, concluzionează Nicoleta Pauliuc.

IT&C

A fost lansat iPhone 17. Ce inovații aduce noua gamă de la Apple

Apple a dezvăluit ieri, pe 9 septembrie 2025, mult așteptatul iPhone 17, care va fi disponibil în cinci culori: mov, albastru, negru, alb și...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

0
O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul...
Travel&Lifestyle

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

0
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...
Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

0
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...
Național

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

0
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...
Eveniment

Doi polițiști și un jandarm au salvat o tânără din Ploiești care a vrut să se sinucidă

0
Incident cu final fericit, astăzi, la Ploiești. Doi polițiști...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

A fost lansat iPhone 17. Ce inovații aduce noua gamă de la Apple

Ciprian Pap -
Apple a dezvăluit ieri, pe 9 septembrie 2025, mult...

Tentativă de fraudă în numele ANAF. De pe ce email vin notificările

Ciprian Pap -
Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii despre reapariția...

Cât de periculos este spațiul online pentru seniori

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Cum te poate înșela online un „job de vis”

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
- Publicitate -

Cum poate fi diferențiat un „deepfake” de un video real

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

De ce like-urile sunt un drog? Ce putem face?

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Ploiești

David Mihalache -
Ploieștenii au de câteva luni acces la tehnologia 5G/5G+...

Cum și cât este de periculos ChatGPT

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean