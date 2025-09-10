A fost lansat iPhone 17. Ce inovații aduce noua gamă de la Apple

Apple a dezvăluit ieri, pe 9 septembrie 2025, mult așteptatul iPhone 17, care va fi disponibil în cinci culori: mov, albastru, negru, alb și verde-argintiu.

Potrivit specificațiilor, noul smarphone Apple are un ecran cu rată de reîmprospătare ridicată pentru o derulare mai fluidă, noul procesor A19, un ecran ceramic mai rezistent la zgârieturi și un strat antireflexie în șapte straturi.

Specificații iPhone 17

Ecranul are o dimensiune de 6,3 inci, fiind puțin mai mare decât cel de 6,1 inci al modelului anterior.

„Noua cameră a iPhone-ului oferă o rezoluție de patru ori mai mare față de iPhone 16”, a declarat Megan Nash, manager de produs iPhone, citat de CNN.

„Camera principală are o rezoluție impresionantă de 48 megapixeli, iar pentru utilizarea de zi cu zi, rezoluția implicită de 24 MP oferă echilibrul perfect”, a adăugat ea.

Cel mai larg câmp vizual de până acum este posibil datorită celui mai mare senzor frontal folosit de Apple, aproape de două ori mai mare decât cel din generația anterioară. Utilizatorii pot, de asemenea, extinde câmpul vizual printr-o simplă atingere și pot trece automat de la portret la peisaj.

„Noua funcție Center Stage pentru fotografii folosește inteligența artificială pentru a ajusta automat cadrul și chiar a roti imaginea, după caz”, a spus Nash.