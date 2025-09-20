- Publicitate -
Cum te ferești de țepele telefonice care îți oferă bani

Nicoleta Pauliuc
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cum te ferești de țepele online?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Cum te ferești de țepele telefonice care îți spun că ai de luat bani

Românii sunt din ce în ce mai atrași de câștigurile oferite, mai ales degeaba. De aceea, atunci când este primit un apel în care li se oferă, degeaba, o sumă de bani, sunt tentați să accepte toate condițiile propuse. De cele mai multe ori apelurile respective sunt însă doar țepe, iar cei care își dau datele personale se pot trezi cu conturile bancare golite.

Ai primit și tu un apel în care ți se spune că ai de primit dividende pentru acțiunile distribuite după 1989? Pare o veste bună, dar nu e. Este doar o înșelătorie!”, avertizează senatoarea Pauliuc.

Cum se întâmplă totul? „Escrocii îți cer datele bancare ca să-ți vireze banii. În realitate, îți golesc contul”, explică aceasta. Și subliniază: „Statul nu te sună la întâmplare, nu cere IBAN sau CNP prin telefon, nu promite bani din senin! Oamenii care au căzut în capcană și-au pierdut economiile!

Ce poți face?

Nu da niciodată datele personale la telefon! Nu crede în bani picați din cer! Dacă ai dubii, contactează direct instituțiile oficiale, Depozitarul Central sau Autoritatea de Supraveghere Financiară”, sfătuiește Nicoleta Pauliuc.

Dacă sună a minciună, probabil e!”, concluzionează aceasta.

