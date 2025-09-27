Polițeanu: Angajamentul a fost să transformăm Ploieștiul într-un oraș viu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, sâmbătă, un bilanț al evenimentelor de pe Bulevardul Independenței în ultimul weekend din seria Republica de sub Castani. 21 de weekend-uri, cu un număr total de aproximativ 250.000 de vizitatori.

Costul evenimentelor, potrivit datelor prezentate de Mihai Polițeanu, au fost cifrate la 1.419.000 de lei pentru toate cele 21 de weekend-uri. Din acest total, 130.000 de lei au reprezentat cheltuieli cu logistica, respectiv scene, sonorizare, lumini, led-uri, veniturile directe ale Primăriei și SGU fiind estimate la 250.000 de lei.

De precizat este ca, potrivit estimarilor, aproximativ 10 milioane de lei reprezintă venituri indirecte în economia locală.

Tot ca un bilanț, în cele 21 de weekend-uri, 200 de artiști naționali si internaționali, ansambluri și orchestre au ajuns în Ploiești și au fost peste 500 de momente artistice, ateliere, activităti și spectacole.

,,Angajamentul nostru a fost să transformăm Ploieștiul într-un oras viu”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

În timpul conferinței de presă, edilul Ploieștiului nu a ocolit nici mult comentatul subiect legat de iarba uscata de pe Bulevard, prezentând, prin comparație iarba uscata din parcul din zona centrală și explicând că situația este generată de lipsa sistemelor de irigatii, absolut necesare pentru spatiile verzi.