Tentativă de fraudă în numele ANAF. De pe ce email vin notificările

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii despre reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de email [email protected].

„Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale
contribuabililor.”, se arată în comunicatul ANAF.

ANAF reamintește și anumite aspecte esențiale legate de comunicare dintre instituție și cetățeni:

  • ANAF interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire.
  • ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Recomandări antifraudă informatică

„Vă recomandăm să ignorați și să ștergeți mesajele provenite de la adresa [email protected] sau alte surse suspecte și să nu accesați link-uri sau să nu descărcați fișiere din astfel de mesaje.

Pentru informații fiscale cu caracter general contribuabilii pot apela CALL CENTER
ANAF la numărul 031.40.39.160.”, se mai arată în comunicat.

mesaj fals anaf integral

