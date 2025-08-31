- Publicitate -
Cum te poate înșela online un „job de vis”

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Promisiunile unor „joburi de vis” care circulă în mediul online

Senatoarea Nicoleta Pauliuc avertizează cu privire la înșelăciunile pe care le pot ascunde ofertele de joburi care sună prea bine ca să fie adevărate. „Câștigă 3000 de euro pe lună lucrând de acasă”. Sună prea bine? Probabil e o țeapă!”, spune senatoarea.

Și dă un exemplu concret: „Radu a aplicat la un job online unde i se promitea un salariu foarte mare. Dar, înainte să înceapă, i s-a cerut o „taxă de procesare” sau „garanție”. După ce a plătit, jobul a dispărut!”. Cam așa funcționează schemele cu joburi online.

„Escrocii folosesc anunțuri false de joburi pentru a atrage oamenii disperați să câștige bani rapid”, trage un semnal de alarmă senatoarea Pauliuc.

Cum te poți proteja?

Pentru a nu cădea în capcană și a rămâne fără bani în loc să-i câștigi, trebuie să ai în vedere două aspecte principale:

  • Niciun job real nu-ți cere bani ca să fii angajat
  • Verifică firma pe site-uri oficiale

Dacă oferta sună prea bine pentru a fi pentru a fi adevărată, probabil nu e!”, concluzionează senatoarea Nicoleta Pauliuc.

