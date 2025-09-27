Petrolul a mai făcut un pas Rapid spre liga a doua

Petrolul – Rapid 0-1, o partidă care a consemnat al cincilea eșec consecutiv pentru lupii galbeni. Din păcate, pentru ploieșteni viitorul este sumbru, nu prin prisma locului ocupat spre coada clasamentului Superligii, ci din cauza faptului că echipa nu joacă nimic.

Doar o minune ar fi putut face ca Petrolul să scoată măcar un punct, astăzi, pe Ilie Oană. Nici cei mai împătimiți suporteri nu păreau însă să creadă că ploieștenii ar avea vreo șansă.

Unul dintre cele mai vechi derbiuri ale fotbalului românesc a rămas doar cu numele, pentru că realitatea din teren a arătat un Rapid bine poziționat în campionat, care a reușit să înscrie după o lovitură liberă discutabilă, dar care a știut să își conserve rezultatul din prima repriză fără să se întrebuințeze prea mult.

Singura parte pozitivă a fost prestația suporterilor, de la coregrafie și până la atitudinea de galerie adevărată, de oameni cărora le pasă.

Principala problemă a Petrolului Ploiești rămâne cea de ordin financiar, având ca efect aducerea unor jucărori de calitate îndoielnică, mult sub așteptări și foarte departe de singurul obiectiv realist: menținerea în prima ligă.

Cu doar 6 puncte, obținute dintr-o singură victorie și trei egaluri în acest sezon, Petrolul este pe locul 14 din 16. În zonă sunt și alte formații cu pretenții mult mai mari, însă așa cum spunea unul dintre cei mai împătimiți suporteri, ”aceia se vor îndepărta de zona periculoasă pentru au bani și jucători de valoare, ceea ce la Petrolul nu există.”

Următoarea partidă va fi jucată în deplasare, pe 4 octombrie, cu FC Argeș, echipă aflată acum pe locul 3, la egalitate de puncte cu Rapid și la două puncte de prima poziție a Superligii.