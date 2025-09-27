- Publicitate -
Petrolul - Rapid

Petrolul a mai făcut un pas Rapid spre liga a doua

Petrolul – Rapid 0-1, o partidă care a consemnat al cincilea eșec consecutiv pentru lupii galbeni. Din păcate, pentru ploieșteni viitorul este sumbru, nu prin prisma locului ocupat spre coada clasamentului Superligii, ci din cauza faptului că echipa nu joacă nimic.

Doar o minune ar fi putut face ca Petrolul să scoată măcar un punct, astăzi, pe Ilie Oană. Nici cei mai împătimiți suporteri nu păreau însă să creadă că ploieștenii ar avea vreo șansă.

Unul dintre cele mai vechi derbiuri ale fotbalului românesc a rămas doar cu numele, pentru că realitatea din teren a arătat un Rapid bine poziționat în campionat, care a reușit să înscrie după o lovitură liberă discutabilă, dar care a știut să își conserve rezultatul din prima repriză fără să se întrebuințeze prea mult.

Singura parte pozitivă a fost prestația suporterilor, de la coregrafie și până la atitudinea de galerie adevărată, de oameni cărora le pasă.

SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou capitala ciclismului amator și profesionist printr-o nouă ediție a Seciu Mon Amour. Evenimentul Road Grand...
Principala problemă a Petrolului Ploiești rămâne cea de ordin financiar, având ca efect aducerea unor jucărori de calitate îndoielnică, mult sub așteptări și foarte departe de singurul obiectiv realist: menținerea în prima ligă.

Cu doar 6 puncte, obținute dintr-o singură victorie și trei egaluri în acest sezon, Petrolul este pe locul 14 din 16. În zonă sunt și alte formații cu pretenții mult mai mari, însă așa cum spunea unul dintre cei mai împătimiți suporteri, ”aceia se vor îndepărta de zona periculoasă pentru au bani și jucători de valoare, ceea ce la Petrolul nu există.”

Următoarea partidă va fi jucată în deplasare, pe 4 octombrie, cu FC Argeș, echipă aflată acum pe locul 3, la egalitate de puncte cu Rapid și la două puncte de prima poziție a Superligii.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

7
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii". Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Cum trebuie protejate fetele de hărțuitorii online

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Administrație

Polițeanu: Angajamentul a fost să transformăm Ploieștiul într-un oraș viu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, sâmbătă, un bilanț...
Travel&Lifestyle

Târg de toamnă la Ploiești. Povești din inima orașului

0
Toamna s-a așezat peste Ploiești nu doar prin frunze...
Travel&Lifestyle

Discover Valea Doftanei – o competiție care dă un plus de valoare zonei

0
Prahova are zone de excepție, atât datorită reliefului cât...
Administrație

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

0
Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până...
Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

2
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
