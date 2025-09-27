- Publicitate -
SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

Mihai Popescu
Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou capitala ciclismului amator și profesionist printr-o nouă ediție a Seciu Mon Amour. Evenimentul Road Grand Tour, organizat de Alexandru Ciocan, promite patru curse, premii speciale și o atmosferă care leagă comunitatea de pasiunea pentru pedalat.

Organizatorul principal al competiției, actualmente comentator Eurosport la ciclism, Alexandru Ciocan, are o legătură profundă cu Ploieștiul și cu ciclismul românesc. A crescut în pepiniera celebrului club Petrolul Ploiești, unde a pus bazele unei cariere impresionante. Are în palmares peste 40 de titluri naționale și internaționale, fiind de mai multe ori campion al României la șosea și contratimp, dar și medaliat la Campionatele Balcanice.

Pasiunea pentru ciclism s-a transmis în familia Ciocan. Tatăl său, Constantin Ciocan, este fost campion internațional, participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo, și antrenor emerit la Petrolul Ploiești, formând generații întregi de cicliști.

Astfel, faptul că #SeciuMonAmour are loc în Prahova nu este întâmplător: competiția poartă amprenta unei tradiții sportive puternice și duce mai departe moștenirea familiei Ciocan, aducând ciclismul de performanță și pasiunea pentru pedalat în mijlocul comunității locale.

Despre concurs și trasee

Ediția 2025 propune patru trasee potrivite pentru toate nivelurile:

  • Tura Lungă – 110 km (etapă de Cupă Națională pentru ELITE, U23, Juniori și Master 1–3)
  • Tura Scurtă – 63 km
  • Tura MTB – 39 km
  • Tura Family – 14 km (pentru familii și începători)

Traseele sunt concepute astfel încât să valorifice urcările din jurul Ploieștiului, să ofere provocare sportivilor și bucurie spectatorilor.

Premii, surprize și omagiu

  • Se vor acorda premii în bani și produse, menite să răsplătească efortul și performanța.
  • Surpriza ediției este tricoul tehnic de ciclism dedicat #SeciuMonAmour, creat special pentru participanți.
  • Un moment emoționant: Premiul Radu Cristi, în memoria fotografului care a fost alături de echipa Road Grand Tour și de comunitate la fiecare ediție.

Importanța locală

Evenimentul nu este doar sport — este ocazia prin care comunitățile din Prahova, Ploiești și împrejurimi se reunesc pentru pasiune, sănătate, competiție și solidaritate. Prezența unui organizator nativ, cu rezultate sportive recunoscute, adaugă credibilitate și pune Ploieștiul pe harta competițiilor cicliste naționale.

Eveniment susținut de Federația Română de Ciclism. Detalii roadgrandtour.ro/mon-amour

