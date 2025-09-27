- Publicitate -
Când încep studenții anul universitar 2025-2026

În octombrie începe anul universitar 2025-2026 la universitățile de stat. De regulă, acestea urmează o structură unitară de studiu. Astfel, pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și 1 octombrie 2025.

La Universitatea din București cursurile universitare încep pe 1 octombrie 2025. Primul semestru se va desfășura în perioada: 1.10.2025 – 23.12.2025. Potrivit structurii aprobate în senatul universitar, prima pauză de la cursuri va fi în perioada 24.12.2025 – 04.01.2026, atunci când este programată vacanța de iarnă.

La Academia de Studii Economice (ASE), cursurile universitare încep luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna „Bun venit la ASE!” s-a desfășurat în perioada 22-26 septembrie și a oferit viitorilor studenți posibilitatea de a se familiariza cu mediul academic și spațiile universitare printr-o serie de activități organizate de fiecare facultate în parte. (Sursa: ASE)

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București prima zi de cursuri este stabilită pentru 29 septembrie 2026. Procesul de învățământ durează până la 19 decembrie. Vacanța de iarnă este stabilită în perioada: 22 decembrie – 4 ianuarie 2026.

La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) prima zi de cursuri este stabilită pentru 1 octombrie 2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada 22.12.2025 – 11.01.2026.

La Universitatea Politehnica București (UNSTPB) vor începe cursurile noului an universitar 2025-2026 pe data de 29 septembrie. Primul semestru se va desfășura în perioada 29.09.2025 – 19.12.2025, iar prima vacanță din anul de studiu este programată pentru perioada: 20.12.2025 – 11.01.2026.

Prima zi de cursuri la Universitatea din Craiova este stabilită pentru data de 1 octombrie. Activitatea didactică se va desfășura până la 19 decembrie 2025. În perioada 20 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 este programată vacanța de iarnă. (Sursa: UCV).

Pentru toți anii de studiu, cursurile la Universitatea Politehnica Timișoara (structura UPT) vor începe luni, 29 septembrie 2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 19.12.2025, iar în perioada 22.12.2025 – 11.01.2026 va fi vacanța de iarnă.

La Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pregătirea anului universitar a avut loc în perioada 25.09.2025 – 26.09.2025, iar studenții vor începe cursurile de luni, 29.09.2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 21.12.2025, urmând ca în perioada 22.12.2025 – 04.01.2025 să se desfășoare vacanța de iarnă.

La Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 22.09.2025 – 28.09.2025 s-a desfășurat săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”.

Festivitatea de deschidere a anului universitar & Univibes este programată pentru data de 26.09.2025, iar cursurile încep pe 29.09.2025. Primul semestru se încheie pe 19.12.2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada 20.12.2025 – 07.01.2026.

Studenții de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (structura UAIC) vor începe cursurile tot pe 29 septembrie. Primul semestru durează până pe data de 21.12.2025, iar vacanța de iarnă este programată pentru perioada 22.12.2025 – 04.01.2026.

La Universitatea „Ovidus” din Constanța, cursurile încep de luni, 29.12.2025. Activitatea didactică este programată până pe data de 21.12.2025, iar prima vacanță a anului de curs este stabilită în perioada: 22.12.2025 – 11.01.2026.

Cursurile Universității din Oradea (structura UO) din anul universitar 2025-2026 încep miercuri, 1 octombrie 2025. Primul semestru se întinde pe o perioadă de 12 săptămâni, până la data de 23.12.2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 24.12.2025 – 04.01.2026.

Studenții de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (structura ULBS) vor începe noul an universitar miercuri, 1 octombrie, potrivit structurii aprobate de senatul universitar. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 23.12.2025 – 05.01.2026.

La Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, anul universitar începe pe data de 29 septembrie 2025 cu Fesrtivitatea de deschidere a noului an universitar.

