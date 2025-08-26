- Publicitate -

Structura anului școlar 2025-2026. Când se termină vacanța

Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie 2025. Astfel, ultima zi de vacanță pentru elevi este 7 septembrie 2025. Aceasta este data oficială când începe școala în 2025, stabilită de Ministerul Educației și marchează începutul unui nou an școlar. Acest lucru se va întâmpla dacă începutul anului școlar nu va fi perturbată de protestele anunțate în învățământ.

Structura anului școlar 2025-2026

Potrivit calendarului emis de Ministerul Educației, școala începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri, structurate în cinci intervale.

Prin excepție pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar va avea o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică anul școlar va avea o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 26 iunie 2026, iar pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor va fi cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Potrivit Ministerului Educației, săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, va putea fi planificată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, după consultarea cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Perioade de cursuri în anul școlar 2025-2026

Modulul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025

Modulul 2: din 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: începe pe 8 ianuarie 2026 și se încheie în una din zilele 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare (13 februarie pentru județul Prahova)

Modulul 4: începe pe 16, 23 februarie sau 2 martie 2026, în funcție de vacanța mobilă 916 februarie pentru Prahova)

Modulul 5: a fost stabilit în perioada15 aprilie – 19 iunie 2026

Când sunt vacanțele în anul școlar 2025-2026

vacanța de toamnă, între 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

vacanța de iarnă, între 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

vacanța mobilă: o săptămână în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, la alegerea fiecărui județ (16-22 februarie pentru Prahova);

vacanța de primăvară (Paște), în perioada 4 aprilie – 14 aprilie 2026;

vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Programele „Săptămâna Verde” și „Școala altfel”, în anul școlar 2025-2026

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile lucrătoare consecutive, alese de fiecare școală. Acestea trebuie planificate în module diferite, iar școlile trebuie să anunțe datele până cel târziu 1 aprilie 2025.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

Zile libere în anul școlar 2025 – 2026

Pe lângă vacanțele aprobate de minister în structura anului școlar, elevii și profesorii vor mai beneficia de zile libere în 2025-2026, în plus în timpul sărbătorilor legale.

Zile libere legale în 2025

  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei – duminică
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României – luni
  • 25 decembrie – prima zi de Crăciun – joi
  • 26 decembrie – A doua zi de Crăciun – vineri

Zile libere legale în 2026

  • 1 ianuarie – Anul Nou (joi);
  • 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri);
  • 6 ianuarie – sărbătoarea de Bobotează (marți);
  • 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă).
  • 10 aprilie – Vinerea Mare a Paștelui (vineri);
  • 12 aprilie – Paștele Ortodox (duminică);
  • 13 aprilie – A doua zi de Paște (luni);
  • 1 mai – Ziua muncii (vineri);
  • 31 mai – Rusaliile (duminică);
  • 1 iunie – A doua zi de Rusalii (luni);
  • 1 iunie – Ziua Copilului (luni);
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni);
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României (marți);
  • 25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri);
  • 26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

În afară de acestea, cadrele didactice beneficiază de încă trei zile libere legale. Astfel, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate în învățământ preuniversitar, dascălii au zi liberă și a treia zi de Paște, precum și pe data de 5 iunie, când este Ziua Învățătorului, și pe 5 octombrie, când e Ziua Mondială a Educației.

