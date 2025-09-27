Șapte trasee TCE modificate sâmbătă în Ploiești

Șapte trasee ale TCE Ploiești vor fi modificate sâmbătă seara ca urmare a meciului de fotbal dintre Petrolul Ploiești și Rapid București care va începe de la ora 20.30.

Sâmbătă, 27.09.2025, în intervalul orar 17:30 – 24:00 traseele 5, 7, 22/22b, 36, 104 și 401 vor circula, astfel:

Traseul 5: Spitalul Județean – Cartier Mihai Bravu

– pe sensul Spitalul Județean – Cartier Mihai Bravu, traseu normal până pe str. Ștefan Greceanu, apoi străzile: N. Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, se va întoarce în sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Mihai Bravu cu Chimiei, cu stație de debarcare-îmbarcare ,,Grădinari’’ situată pe str. Grădinari, sens spre centru. Nu se pot utiliza stațiile: Poștei, Tăbăcărie, Războieni, Neajlov, Mihai Bravu.

– pe sensul Cartierul Mihai Bravu – Spitalul Județean se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu cu stație la Muzeul de Istorie, Ștefan Greceanu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion, Poștei.

Traseul 7: Dorobanțul – Bariera Rudului

– pe sensul Dorobanțul – Centru, traseu normal până la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Armași, stânga Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie, după care ruta cunoscută. Nu se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

– pe sensul Bariera Rudului – Dorobanțul ruta nu se modifică.

Traseul 22/22b: Auchan/Selgros – Bariera Unirii

– pe sensul Auchan/Selgros – Bariera Unirii ruta nu se modifică.

– pe sensul Bariera Unirii – Auchan/Selgros, se vor parcurge străzile: Lupeni, după care dreapta str. Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie, după care ruta cunoscută. Nu se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

Traseul 36: Centru – UZTEL

– pe sensul Centru – UZTEL, traseu normal până pe str. Buna Vestire, după care se vor parcurge străzile: Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate și Grădinari.

– pe sensul UZTEL – Centru, traseu normal până în stația FERO, după care se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate, Grădinari și Biserica Armoniei.

Traseul 104: Armoniei – UZTEL

– pe sensul Armoniei – UZTELse vor parcurge străzile: Armoniei, Mihai Bravu, Nicolae Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate și Grădinari.

– pe sensul UZTEL – Armoniei, traseu normal până în stația FERO, după care se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni,Ștefan cel Mare,Nicolae Bălcescu, Armoniei. Nu se pot utiliza stațiile: Grădinari, Maternitate și Biserica Armoniei.

Traseul 401: HIPODROM – AFI PALACE

– pe sensul Hipodrom – AFI Palace, traseu normal până la intersecția străzilor Grădinari și Mihai Bravu, după care se vor parcurge străzile: dreapta Mihai Bravu, Apelor, incinta parcare AFI Palace. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion.

– pe sensul AFI Palace – Hipodrom, incinta AFI Palace, Apelor, Gh. Doja, Poștei, Apelor, Mihai Bravu cu stație la Cornățel, Grădinari și apoi traseul normal. Nu se pot utiliza stațiile: Alexandru Vlahuță, Războieni, Neajlov și Mihai Bravu.

Față de cele prezentate, intervalul orar de deviere a circulației mai poate suferi modificări, în funcție de indicațiile agenților de Poliție Rutieră a municipiului Ploiești, care vor fi prezenți în zonă.