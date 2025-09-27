- Publicitate -

Șapte trasee TCE modificate sâmbătă în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Șapte trasee ale TCE Ploiești vor fi modificate sâmbătă seara ca urmare a meciului de fotbal dintre Petrolul Ploiești și Rapid București care va începe de la ora 20.30.

- Publicitate -

Din articol

Sâmbătă, 27.09.2025, în intervalul orar 17:30 – 24:00 traseele 5, 7, 22/22b, 36, 104 și 401 vor circula, astfel:

Traseul 5: Spitalul Județean – Cartier Mihai Bravu

– pe  sensul  Spitalul Județean – Cartier Mihai  Bravu,  traseu  normal  până  pe  str. Ștefan  Greceanu,  apoi străzile: N. Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, se va întoarce în sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Mihai Bravu cu Chimiei, cu stație de debarcare-îmbarcare ,,Grădinari’’ situată pe str. Grădinari, sens spre centru.  Nu  se  pot  utiliza  stațiile: Poștei, Tăbăcărie, Războieni, Neajlov, Mihai Bravu.

– pe  sensul  Cartierul Mihai  Bravu – Spitalul Județean se vor parcurge  străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu cu  stație  la  Muzeul de  Istorie, Ștefan  Greceanu, după  care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion, Poștei.

Sport

SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou capitala ciclismului amator și profesionist printr-o nouă ediție a Seciu Mon Amour. Evenimentul Road Grand...
- Publicitate -

Traseul 7: Dorobanțul – Bariera Rudului

– pe  sensul  Dorobanțul – Centru, traseu normal până la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Armași, stânga Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae  Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie, după care ruta cunoscută. Nu se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

– pe sensul Bariera Rudului – Dorobanțul ruta nu se modifică.

Traseul 22/22b: Auchan/Selgros – Bariera Unirii

– pe sensul Auchan/Selgros – Bariera Unirii ruta nu se modifică.

- Publicitate -

– pe sensul Bariera Unirii – Auchan/Selgros, se vor  parcurge străzile: Lupeni, după care dreapta str. Ștefan cel Mare, Nicolae  Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie, după care ruta cunoscută. Nu  se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

Traseul 36: Centru  – UZTEL

– pe sensul  Centru  – UZTEL, traseu normal până pe str. Buna Vestire, după care se vor parcurge  străzile: Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza  stațiile: Maternitate și Grădinari.

– pe sensul  UZTEL – Centru, traseu normal până în stația FERO, după care se vor parcurge  străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie. Nu  se pot utiliza stațiile: Maternitate, Grădinari și Biserica  Armoniei.

Eveniment

Pieton decedat pe DN1, în zona Bănești. Ar fi fost întins pe carosabil

Conform IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați sâmbătă dimineață cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în sectorul...
- Publicitate -

Traseul  104: Armoniei – UZTEL

– pe sensul Armoniei – UZTELse vor parcurge străzile: Armoniei, Mihai Bravu, Nicolae  Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate și Grădinari.

– pe  sensul  UZTEL – Armoniei, traseu  normal până în stația FERO, după care se vor parcurge  străzile: Grădinari, Armași, Lupeni,Ștefan cel Mare,Nicolae Bălcescu, Armoniei. Nu se pot utiliza  stațiile: Grădinari, Maternitate și Biserica Armoniei.

Traseul  401: HIPODROM – AFI PALACE

– pe sensul  Hipodrom – AFI Palace, traseu normal până la intersecția străzilor Grădinari și Mihai Bravu, după care se vor parcurge străzile: dreapta Mihai Bravu, Apelor, incinta parcare AFI Palace. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion.

- Publicitate -

– pe sensul  AFI Palace – Hipodrom, incinta AFI Palace, Apelor, Gh. Doja, Poștei, Apelor, Mihai Bravu cu stație la Cornățel, Grădinari și apoi traseul normal. Nu se pot utiliza stațiile: Alexandru Vlahuță, Războieni, Neajlov și Mihai Bravu.

Față de cele prezentate, intervalul orar de deviere a circulației mai poate suferi modificări, în funcție de indicațiile agenților de Poliție Rutieră a municipiului Ploiești, care vor fi prezenți în zonă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

6
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

0
Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou...
Educație

Când încep studenții anul universitar 2025-2026

0
În octombrie începe anul universitar 2025-2026 la universitățile de...
Eveniment

Pieton decedat pe DN1, în zona Bănești. Ar fi fost întins pe carosabil

0
Conform IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați...
Sport

Trap și galop duminică, la Hipodromul Ploiești

0
Duminică, 28 septembrie 2025, la Hipodromul Ploiești, are loc...
Eveniment

Cauza morții celor 6 bebeluși de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași

0
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

1
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Pieton decedat pe DN1, în zona Bănești. Ar fi fost întins pe carosabil

Claudiu Vasilescu -
Conform IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați...

Cauza morții celor 6 bebeluși de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași

Observatorul Prahovean -
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26...

Accident pe DN1, la Românești. Doi tineri au fost răniți

Observatorul Prahovean -
Vineri seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu...

Trei prahoveni arestați, după ce au vandalizat o mașină

Claudiu Vasilescu -
Inițial, polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care...
- Publicitate -

Ordinul Arhitecților, reacție pe tema clasării a sute de imobile din Câmpina

Luiza Toboc -
Ordinul Arhitecților din România reacționează, după ce reprezentanții Asociației...

Persoanele care au blocat DJ102 în Prahova vor fi audiate

Observatorul Prahovean -
DJ102 a fost blocat seara trecută în Prahova, la...

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean -
Observatorul Prahovean lansează, începând de astăzi, 26 septembrie, o...

Coloană de patru km pe DN1, la Comarnic. Unde se circulă îngreunat

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier pe DN1 se desfășoară cu dificultate în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean