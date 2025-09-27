Pieton decedat pe DN1, în zona Bănești. Ar fi fost întins pe carosabil

Conform IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați sâmbătă dimineață cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în sectorul Bănești – Paralela 45.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 46 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule pe Drumul Național 1, din direcția Brașov către București, a accidentat un pieton.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativă.

Șoferul ar declarat că bărbatul accidentat era întins pe jos, afirmație susținută și de un alt șofer aflat în trafic în acel moment.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea tuturor măsurilor legale.