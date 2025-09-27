- Publicitate -
Spitalul Sf Maria Iași

Cauza morții celor 6 bebeluși de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Presa locală a semnalat că 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a spitalului, în urma unei infecții cu o bacterie.

Ministerul Sănătății: ”9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală.

Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.”

Conform ziare.com, ministrul Alexandru Rogobete a dispus un control comun, ”al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control”.

Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Polițiștii s-au autosesizat în cazul situației de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”

„Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face referire la faptul că la o unitate medicală din municipiul Iași ar fi decedat mai mulți copii, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași nu au fost înregistrate sesizări în acest sens.

Totodată, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au sesizat din oficiu iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanții IPJ Iași, citați de ziare.com.

