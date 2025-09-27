Reduceri importante la călătoria cu trenul pentru studenți

Studenţii români şi străini, până în 30 de ani, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri regio, interregio, intercity, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat.

De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Pentru călătoria studenților se emit, numai pe distanțele stabilite, următoarele tipuri de legitimații de călătorie:

bilete de călătorie cu reducere 90% valabile pe tren/trenuri și dată la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a, inclusiv tichet rezervare cu 90% reducere la vagon clasă pentru trenurile cu regim de rezervare;

abonamente lunare cu reducere 90% cu număr nelimitat de călătorii la tren regio, interregio și intercity, clasa a 2-a pe distanțe până la 300 km. Cum pot fi procurate legitimațiile de călătorie

Legitimațiile de călătorie (bilete/abonamente de călătorie) pot fi procurate online și de la automatele de bilete kiosk din stații CF, numai după confirmarea calității de student și obținerea unui ID student de la casa de bilete.

Studenții care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document/certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor

Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete /abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimației de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025.

Excepție: studenții pentru care anul universitar 2024-2025 este an terminal, nu mai beneficiază de facilitățile aferente începând cu data de 01 octombrie 2025.

Cum obțin reducerea la transport studenții din anul I

Studenții din anul I, până la obținerea legitimației de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025, inclusiv, și în baza adeverinței, în original, emisă de unitatea de învățământ pentru anul universitar 2025-2026.

Începând cu data de 01 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenții din anul I.

Reducere și pentru studenții care studiază în străinătate

Studenții români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, își pot procura legitimații de călătorie cu reducere 50% la toate categoriile de trenuri regio, interregio și intercity, pe orice distanță, clasa a 2-a, inclusiv tichet de rezervare cu 50% reducere.

