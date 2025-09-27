Ediția a V-a a Taberei de Creație Literară „Ion Stratan” Ploiești

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești și Uniunea Scriitorilor din România, anunță organizarea celei de-a V-a ediții a Taberei de Creație Literară „Ion Stratan” Ploiești, care se va desfășura în perioada 2-5 octombrie 2025.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 2 octombrie 2025, la ora 17:00, în sala Marea Unire din incinta Palatului Culturii Ploiești.

Tabăra de creație literară este dedicată actului cultural în domeniul literaturii, fiind concepută ca un spațiu de dialog și schimb cultural între artiști din diferite zone ale țării.

Evenimentul promovează un pronunțat caracter de lucru, oferind participanților oportunități de colaborare și inspirație într-un mediu creativ și profesional.

La această manifestare culturală vor lua parte poeți recunoscuți, membri ai Uniunii Scriitorilor din România: Adrian Zainescu (Galați), Firiță Carp (Galați), Sorin Despot (București), Ioana Tătărușanu (București), Amelia Stănescu (Constanța), Iulia Pană (Constanța), Gina Zaharia (Bacău), Silvia Bitere (Constanța).