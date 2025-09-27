Parcările în Câmpina. Sute de oameni au răspuns la chestionar

Până pe 12 septembrie, câmpinenii au avut posibilitatea să completeze chestionare pe care să le trimită Primăriei, prin intermediul cărora să își expună opinia cu privire la alocarea locurilor de parcare. 297 de persoane au răspuns, părerile acestora urmând să fie centralizate.

Practic, prin intermediul respectivului chestionar, câmpinenii au avut de răspuns la întrebarea: „Ce tip de parcare considerați oportună în cazul parcărilor de reședință?

Variantele de răspuns au fost:-

alocarea unui loc de parcare individual cu plată, în baza unei licitații

alocarea unui loc de parcare, cu plată, pe principiul „primul venit, primul servit”

alocarea a unui drept de parcare în baza unui abonament valabil în zona de reședință a proprietarului mașinii, în anumite intervale orare

nu mă interesează

„36 de asociații de proprietari au întors răspunsul la chestionare, asta însemnând un număr de 297 de cetățeni. Părereile sunt împărțite, se va face o centralizare și vom reveni cu o informare”, a precizat Ana Duran, consilerul personal al primarului Irina Nistor.

După verificarea răspunsurilor, la nivel de municipalitate se va lua o decizie cu privire la varianta aleasă prin care să fie eficientizată utilizarea spațiilor de parcare disponibile.