- Publicitate -
IPJ Ph - foto cu caracter ilustrativ

Trei tinere rănite în Vălenii de Munte, după ce o mașină a intrat în copac

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Lasă un comentariu

Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Toate cele trei tinere aflate în autoturism au fost rănite și au ajuns la spital. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea uneia dintre ele.

- Publicitate -

Conform ISU Prahova, au fost mobilizate, de urgență, o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. În sprijin, s-a deplasat și o ambulanță SAJ Prahova.

În accident a fost implicat un singur autoturism, la bordul căruia se aflau 3 persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Dintre acestea, o victimă era încarcerată, iar pompierii au acționat pentru extragerea acesteia.

Toate persoanele implicate, aflate în stare de conștiență, au fost asistate la fața locului și, în final, au fost transportate la spital de ambulanțele SMURD și SAJ.

Auto-moto

Accident rutier în Vălenii de Munte. Trei tinere au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, în jurul orei 22:30, în orașul Vălenii de Munte. Din primele informații furnizate de Inspectoratul Județean de Urgență...
- Publicitate -

IPJ Prahova a precizat că, în urma cercetărilor, a rezultat că o tânără de 19 ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un copac și cu un indicator rutier aflat în afara acesteia.

Testarea șoferiței cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

7
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

IT&C

Fraudă: Furt de date în numele OLX și ePantofi

0
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei...
Administrație

Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

0
Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor...
Auto-moto

Accident rutier în Vălenii de Munte. Trei tinere au ajuns la spital

0
Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, în jurul...
Administrație

Parcare contra-cost la blocurile din Ploiești. Cât vor fi tarifele

1
Rezervarea locurilor de parcare de la bloc se va...
Sport

Petrolul a mai făcut un pas Rapid spre liga a doua

0
Petrolul - Rapid 0-1, o partidă care a consemnat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

2
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Reduceri importante la călătoria cu trenul pentru studenți

Luiza Toboc -
Studenţii români şi străini, până în 30 de ani,...

Parcările în Câmpina. Sute de oameni au răspuns la chestionar

Luiza Toboc -
Până pe 12 septembrie, câmpinenii au avut posibilitatea să...

Meci cu grad ridicat de risc la Ploiești. Măsurile jandarmilor

Ștefan Vlăsceanu -
Partida dintre Petrolul Ploiești și Rapid, care va începe...

Ediția a V-a a Taberei de Creație Literară „Ion Stratan” Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești,...
- Publicitate -

Pieton decedat pe DN1, în zona Bănești. Ar fi fost întins pe carosabil

Claudiu Vasilescu -
Conform IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați...

Cauza morții celor 6 bebeluși de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași

Observatorul Prahovean -
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26...

Șapte trasee TCE modificate sâmbătă în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Șapte trasee ale TCE Ploiești vor fi modificate sâmbătă...

Accident pe DN1, la Românești. Doi tineri au fost răniți

Observatorul Prahovean -
Vineri seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean