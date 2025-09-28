Trei tinere rănite în Vălenii de Munte, după ce o mașină a intrat în copac

Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Toate cele trei tinere aflate în autoturism au fost rănite și au ajuns la spital. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea uneia dintre ele.

Conform ISU Prahova, au fost mobilizate, de urgență, o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. În sprijin, s-a deplasat și o ambulanță SAJ Prahova.

În accident a fost implicat un singur autoturism, la bordul căruia se aflau 3 persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Dintre acestea, o victimă era încarcerată, iar pompierii au acționat pentru extragerea acesteia.

Toate persoanele implicate, aflate în stare de conștiență, au fost asistate la fața locului și, în final, au fost transportate la spital de ambulanțele SMURD și SAJ.

IPJ Prahova a precizat că, în urma cercetărilor, a rezultat că o tânără de 19 ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un copac și cu un indicator rutier aflat în afara acesteia.

Testarea șoferiței cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun.