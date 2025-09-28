Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor fi majorate. Proiectul de hotărâre figurează, la finele lunii septembrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești.

Parcarea autoturismelor în zonele de parcare cu plată va fi mai scumpă la Ploiești. Proiectul de hotărâre figurează pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, care va avea loc în data 30 septembrie.

Astfel, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, tariful de parcare va fi majorat de la 3 lei/oră/loc de parcare la 4 lei/oră/loc de parcare.

Pentru parcarea situată pe strada Cuza Vodă, tariful de parcare ar urma să crească la 5 lei/oră/loc parcare, cu T.V.A.

Tarife pentru abonamente pentru riverani în parcarea Cuza Vodă

Proiectul de hotărâre prevede și tarife pentru abonamente destinate riveranilor în parcarea supraetajată de pe strada Cuza Vodă.

Astfel, se propune o serie de abonamente destinate riveranilor, în limita a 250 de locuri de parcare situate la etajele superioare III-V şi mansardă.

105 lei/lună, T.V.A. inclus pentru persoane fizice riverane;

175 lei/lună, la care se adaugă T.V.A. pentru persoane juridice riverane.

Tarifele pentru abonamente non-riveranilor

330 lei T.V.A. inclus, pentru un abonament lunar;

785 lei T.V.A. inclus, pentru un abonament trimestrial;

1395 lei T.V.A. inclus, pentru un abonament semestrial;

2380 lei T.V.A. inclus, pentru un abonament anual.

Tarife pentru abonamente pentru societățile comerciale și instituții

310 lei/auto/lună inclusiv T.V.A.;

750 lei/auto/trimestru inclusiv T.V.A.;

1315 lei/auto/semestru inclusiv T.V.А.;

2255 lei/auto/an inclusiv T.V.A..

Tarife abonamente persoane fizice în parcarea Cuza Vodă

140 lei/auto/lună inclusiv T.V.A.;

335 lei/auto/trimestru inclusiv T.V.A.;

585 lei/auto/semestru inclusiv T.V.A.;

1000 lei/auto/an inclusiv T.V.A..

Tariful pentru eliberarea permisului de parcare pentru riverani va fi în cuantum de 25 lei, T.V.A. inclus, reprezentând costul emiterii permisului.

Tariful pentru înlocuirea abonamentelor de parcare, cardurilor – legitimații pentru persoane cu handicap şi permiselor de parcare gratuită pierdute, deteriorate sau distruse va fi în cuantum de 25 lei, T.V.A. inclus.