Primele imagini din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Patriarhia Română a publicat primele imagini realizate în interiorului Catedralei Mântuirii Neamului, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook Catedrala Națională.

Construcția Catedralei Mântuirii Neamului din București a început în urmă cu 15 ani, în 2010, iar în aproximativ o lună de zile ar urma să fie inaugurată.

În fotografii au mai fost surprinse și câteva schele, semn că lucrările încă sunt în derulare.

Inaugurarea catedralei ar urma să aibă loc pe 26 octombrie. În ultimii, în ridicarea construcției au fost investiți peste 270 de milioane de euro

