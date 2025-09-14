- Publicitate -
Cutremur de 3,3 grade în Buzău, la 63 de km de Ploiești

Marius Nica
Un cutremur de 3,3 grade s-a produs, duminică dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) seismul s-a produs pe 14 septembrie, la ora 02:22:14 (ora locală a României).

Cutremurul a avut magnitudinea 3.3 și a fost localizat la adâncimea de 141.3km, în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Brasov, 57km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km NV de Buzau, 63km N de Ploiesti, 74km V de Focsani, 89km NE de Targoviste.

Cel mai mari seism din acest an, de 4,4 pe scara Richter, a avut loc pe 13 februarie, tot în judeţul Buzău.

