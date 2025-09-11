Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, menținerea restricțiilor de circulație pe DN1 București – Ploiești, pe raza localității Otopeni.

Restricții de circulație pe sectorul DN 1, cuprins între km 14+185 și km 14+345 pe raza localității Otopeni, au fost instituite pentru continuarea lucrărilor de construire a stației de metrou Otopeni, în cadrul proiectului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. Magistrala 6: 1 Mai – Otopeni”

„Pe sectorul afectat de lucrări traficul rutier se desfășoară pe DN 1, pe câte 2 benzi de circulație, în ambele direcții de deplasare”, a anunțat CNAIR.

Rută alternativă

Pentru fluidizarea traficului pe direcția București – aeroportul Otopeni – Ploiești participanții la trafic care se deplasează cu autovehicule cu MTMA ≤ 3,5 tone pot utiliza pe lângă cele două benzi de circulație asigurate pe DN 1 și o rută alternativă, semnalizată corespunzător, prin Orașul Otopeni, după cum urmează:

DN 1, km 13+750 – Str. Polonă – Str. Floare de Cais – Str. Argeș – Str. Traian – Str. Oituz – DN 1, km 14+650.

„Autoritățile roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor”, este apelul CNAIR.