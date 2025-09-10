- Publicitate -

Polonia a doborât drone rusești. România nu are ”norme”

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Armata poloneză a doborât patru din cele 19 drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian. Armata română nu poate face încă acest lucru pentru că legea care îi permite astfel de acțiuni nu are norme de aplicare.

Premierul Donald Tusk a anunțat, miercuri, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, după încălcări repetate ale spațiului aerian de către drone rusești. Acesta prevede că „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

În replică, un oficial rus neagă implicarea țării sale în acest incident. „Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrey Ordash, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, citat de RIA, potrivit hotnews.ro.

În cazul în care dronele rusești ar invada spațiul aerian românesc, armata noastră nu le-ar putea doborî. Actualul premier a promulgat o lege în acest sens, în luna mai, când era președinte interimar, dar nu au fost adoptate și normele de aplicare.

Potrivit digi24.ro, aceste norme de aplicare ar trebui să fie aprobate în următoarea ședință CSAT, însă nu a fost anunțată o dată până acum.

Reamintim că armata rusă bombardează frecvent localități din Ucraina din zona Deltei, aflate la granița cu România. Până acum, autoritățile române s-au mulțumit să trimită mesaje Ro-alert.

  1. Tara asta zici ca este condusa de bufoni, ce norme iti trebuie daca iti intra ilegal un obiect zburator si nu raspunde la mesaje. Dobori obiectul si gata, ce este asa complicat? Parca vad ca o sa ne trebuiasca norme de raspuns cand vine o racheta sa loveasca capitala.

