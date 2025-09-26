Tânărul care a trimis amenințări la spitale și școli a fost reținut

Tânărul de 17 ani, acuzat că a trimis peste 1.000 de amenințări cu atacuri armate la școli și spitale, inclusiv din Prahova, a fost reținut de procurorii DIICOT. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

Acesta a fost sprijinit în demersul lui ilegal de o adolescentă de 14 ani, din Mizil. Detalii AICI

Astăzi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

