Astăzi, 20 septembrie, este Ziua de Curățenie Națională

20 septembrie 2025 este declarată zi de sărbătoare națională, mai exact „Ziua de Curățenie Națională”, și este prima dată când se sărbătorește. Legea a fost promulgată în 2024 și se organizează anul acesta în premieră.

Legal, „Ziua de Curățenie Națională” este stabilită să se marcheze anual, în cea de-a treia sâmbătă a lunii septembrie. Asta înseamnă că, în fiecare an, Ziua de Curățenie Națională va „pica” pe o altă dată calendaristică.

Sărbătorirea acestei zile presupune ca instituţiile publice, dar şi firmele private să organizeze acţiuni de curăţare a mediului, de conştientizare, dar şi de educaţie. În plus, toate aceste activităţi pot fi susţinute logistic de stat.

Această nouă zi de sărbătoare pune accent şi pe colectarea selectivă a deşeurilor. Şi asta pentru că cele mai recente date arată că reciclăm cel mai puţin gunoi din UE.

