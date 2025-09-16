Dezvăluirile procurorului general despre războiul hibrid dus de Rusia în România

Alex Florența, procurorul general al României a prezentat concluziile anchetei despre războiul hibrid dus de Rusia în România.

Principalele declarații ale procurorului general, citat de antena3.ro:

Războiul hibrid e mult mai insiduos, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample.

Cum a influențat Rusia opinia publică

A fost exploatat vulnerabilitatea prjn rețele sociale, tehnici de inginerii sociae. Se derulează în continuare un război hibrid. În momentul de față, prin comparație cu războiul tradițional, are rezultate și se derulează prin mai multe instrumente: economice, atacuri cibernetice, subversiune politică, dezinformare și propagandă.

Atacurile cibernetice: accesarea camerelor de supraveghere aflate lângă frontiera cu Ucraina. În 2024 s au intesificat față de instituții – mai mult de 13 instituții atacate. Au fost 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.

Actiuni secrete: acte de sabotaj

Atacurile cibernetice cum au fost asupra unor aeroporturi, instituții publice nu sunt evenimente întâmplătoare, ci fac parte dintr-un atac hibrid cu legături cu Rusia.

La nivelul rețelelor sociale au fost mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie, făcând referire la revoluția din 1989 care generează tensiune. Este o inflație de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o tensiune, o stare de efervescență în rândul comunităților cărora le sunt adresate fiind apoi viralizate.

Din 27 noiembrie s-a constatat campania de intensificare a candidatului la prezidențiale – peste 1,3 milioane membri care dispersau mesaje pe rețele. Campania avut mesaje instigatoare la ură. Modelul „furtunii de minciuni” – volum mare de conținut, canale multiple, ritm rapid și continuu.

Haștagul revoluție a fost folosit în preajma alegerilor – în perioada 6-8 decembrie 2024 – de pe rețele Telegram din Rusia au fost 1,8 milioane de vizualizări zilnic.

Ferme de troli și rețele de boți

Ecosistemul online utilizat de Federația Rusă privește o gamă largă de instrumente, de la media clasică la ferme de troli și rețele întregi de boți.

În spatele atacurilor se află o coordonare din partea unui actori statali străini. Cultivarea unor rețele de afaceri, mass-media care să influențeze acțuni guvernamentale – vizite la Ambasada Rusiei a unor parlamentari români.

Microtargetarea populației românești: O campanie sofisticată încă din 2019 o companie cu legături cu Rusia – a realizat sondaje personalizate identifcând un anume tip de continut care putea crește numărul de accesări. În urma acestei activități – au fost identificate 4 tipuri de populație: identitar- nostalgic, conspiraționist, medicină alternativă, religie.

Fermele de boți au amplificar artificial vizibilitatea, prin folosirea de influenceri corupți. Cel care dorește să dezinformeze își adaptează discursul la context național – energie, migrație, corupție, alegeri.

Au fost patru companii cu legături certe cu Fedrația Rusă – site uri, pagini care prezintă conținut generat cu AI, rețea de influenceri – toate targhetând populația României. Rețea amplă de site-uri cu reclame pentru cele 4 companii cu legătură cu Federația Rusă.

Abordarea tematicilor – se face în formă alarmistă, cu tenta conspiraționistă. A fost identificată o campanie care spunea că au murit rudele unor demnitari. Au fost distribuite pe Facebook de cetățeni străini de origine africană sau care distribuiau anonim.

Metoda folosită DOPPELGANGER – tactica de dezinformare în mediul online – ca să pară că vin din surse oficiale – sunt clonate siteuri ale unor instituții publice, care imită vizual sursa originală pentru a crea confuzie – dau informații care par reale, dar denaturează, conținutul e apoi distribuit prin conturi false, boți, scopul fiind nu doar să li se transmită oamenilor minciuni , ci să nu mai știe în cine să aibă încredere.

Au fost 2000 de pagini pe Facebook care generau conținut prin AI – redirecționau traficul către siteuri bazate pe titluri înșelătoare care atrăgeau atenția prin curiozitate, indignare, s-au utilizat reclame. Au fost create în perioada 2022 – 2024 pe narative religioase, medicină alternativă, comunism, nostalgie etc – pentru ca apoi să direcționeze către siteuri clone – exemplu site-ul CE ZICE LUMEA. Canalul Telegram: PROPAGATORCG – care și-a schimbat apoi numele în IMPLICA-TE SI TU.