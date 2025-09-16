- Publicitate -

Dezvăluirile procurorului general despre războiul hibrid dus de Rusia în România

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Alex Florența, procurorul general al României a prezentat concluziile anchetei despre războiul hibrid dus de Rusia în România.

- Publicitate -

Din articol

Principalele declarații ale procurorului general, citat de antena3.ro:

Războiul hibrid e mult mai insiduos, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample.

Cum a influențat Rusia opinia publică

A fost exploatat vulnerabilitatea prjn rețele sociale, tehnici de inginerii sociae. Se derulează în continuare un război hibrid. În momentul de față, prin comparație cu războiul tradițional, are rezultate și se derulează prin mai multe instrumente: economice, atacuri cibernetice, subversiune politică, dezinformare și propagandă.

Viața Prahovei

Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să apară multe discuții, mai ales când în administrare sunt mai multe scări de bloc. „Vrem...
- Publicitate -

Atacurile cibernetice: accesarea camerelor de supraveghere aflate lângă frontiera cu Ucraina. În 2024 s au intesificat față de instituții – mai mult de 13 instituții atacate. Au fost 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.

Actiuni secrete: acte de sabotaj

Atacurile cibernetice cum au fost asupra unor aeroporturi, instituții publice nu sunt evenimente întâmplătoare, ci fac parte dintr-un atac hibrid cu legături cu Rusia.

La nivelul rețelelor sociale au fost mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie, făcând referire la revoluția din 1989 care generează tensiune. Este o inflație de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o tensiune, o stare de efervescență în rândul comunităților cărora le sunt adresate fiind apoi viralizate.

- Publicitate -

Din 27 noiembrie s-a constatat campania de intensificare a candidatului la prezidențiale – peste 1,3 milioane membri care dispersau mesaje pe rețele. Campania avut mesaje instigatoare la ură. Modelul „furtunii de minciuni” – volum mare de conținut, canale multiple, ritm rapid și continuu.

Haștagul revoluție a fost folosit în preajma alegerilor – în perioada 6-8 decembrie 2024 – de pe rețele Telegram din Rusia  au fost 1,8 milioane de vizualizări zilnic.

Ferme de troli și rețele de boți

Ecosistemul online utilizat de Federația Rusă privește o gamă largă de instrumente, de la media clasică la ferme de troli și rețele întregi de boți.

Național

Cutremur de 3,3 grade în Buzău, la 63 de km de Ploiești

Un cutremur de 3,3 grade s-a produs, duminică dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) seismul...
- Publicitate -

În spatele atacurilor se află o coordonare din partea unui actori statali străini. Cultivarea unor rețele de afaceri, mass-media care să influențeze acțuni guvernamentale – vizite la Ambasada Rusiei a unor parlamentari români.

Microtargetarea populației românești: O campanie sofisticată încă din 2019 o companie cu legături cu Rusia – a realizat sondaje personalizate identifcând un anume tip de continut care putea crește numărul de accesări. În urma acestei activități – au fost identificate 4 tipuri de populație: identitar- nostalgic, conspiraționist, medicină alternativă, religie.

Fermele de boți au amplificar artificial vizibilitatea, prin folosirea de influenceri corupți. Cel care dorește să dezinformeze își adaptează discursul la context național – energie, migrație, corupție, alegeri.

- Publicitate -

Au fost patru companii cu legături certe cu Fedrația Rusă – site uri, pagini care prezintă conținut generat cu AI, rețea de influenceri – toate targhetând populația României. Rețea amplă de site-uri cu reclame pentru cele 4 companii cu legătură cu Federația Rusă.

Abordarea tematicilor – se face în formă alarmistă, cu tenta conspiraționistă. A fost identificată o campanie care spunea că au murit rudele unor demnitari. Au fost distribuite pe Facebook de cetățeni străini de origine africană sau care distribuiau anonim.

Metoda folosită DOPPELGANGER – tactica de dezinformare în mediul online – ca să pară că vin din surse oficiale – sunt clonate siteuri ale unor instituții publice, care imită vizual sursa originală pentru a crea confuzie – dau informații care par reale, dar denaturează, conținutul e apoi distribuit prin conturi false, boți, scopul fiind nu doar să li se transmită oamenilor minciuni , ci să nu mai știe în cine să aibă încredere.

- Publicitate -

Au fost 2000 de pagini pe Facebook care generau conținut prin AI – redirecționau traficul către siteuri bazate pe titluri înșelătoare care atrăgeau atenția prin curiozitate, indignare, s-au utilizat reclame. Au fost create în perioada 2022 – 2024 pe narative religioase, medicină alternativă, comunism, nostalgie etc – pentru ca apoi să direcționeze către siteuri clone – exemplu site-ul CE ZICE LUMEA. Canalul Telegram: PROPAGATORCG – care și-a schimbat apoi numele în IMPLICA-TE SI TU.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
- Publicitate -

Știri noi

Internațional

A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

0
A murit Robert Redford, marele actor și regizor american,...
Eveniment

Termen limită pentru obținerea tichetului la energie

0
27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin...
Viața Prahovei

Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

0
Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să...
Eveniment

Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

0
Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot...
Administrație

SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

0
Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cutremur de 3,3 grade în Buzău, la 63 de km de Ploiești

Marius Nica -
Un cutremur de 3,3 grade s-a produs, duminică dimineață,...

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

Marius Nica -
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...

Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...

Polonia a doborât drone rusești. România nu are ”norme”

Marius Nica -
Armata poloneză a doborât patru din cele 19 drone...
- Publicitate -

Cât a plătit Guvernul pentru zborurile premierilor Ciucă și Ciolacu

Ștefan Vlăsceanu -
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru...

KEMPES va cânta în deschiderea concertului SCORPIONS din București!

Observatorul Prahovean -
Pe 11 septembrie 2025, legendara trupă SCORPIONS va concerta...

Premierul Bolojan spune că vor crește salariile profesorilor

Corina Matei -
Luni, 8 septembrie 2025, pe fondul nemulțumirilor profesorilor, premierul...

Tarife și amenzi modificate pentru rovinietă și peaj

Roxana Tănase -
Tarifele pentru rovinietă și peaj, dar și cuantumul amenzilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean