Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat în 2023 de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cu Ordinul de merit gradul III, a publicat o informare privind organizarea exercițiului militar NATO în România, intitulat Dacian Fall 2025.

Pentru a contracara dezinformarea de pe rețelele de socializare care pot panica populația, Hossu a răspuns la următoarele întrebări:

Exercițiul NATO Dacian Fall 2025 (Toamna Dacică 2025 – DAFA2025) va începe pe 20 octombrie și va dura până în 13 noiembrie;

Începând cu 20 septembrie, peste o săptămână, aliații noștri din Spania, Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia și Portugalia vor intra în România alături de echipamentele militare;

Începând cu 20 septembrie, veți vedea multe echipamente militare pe străzi. Cele mai multe vor fi: camioane militare de transport infanterie, transportoare blindate și uneori (mai rar și în numere relativ mici) veți putea vedea și tancuri sau alte blindate grele, transportate cu trailere.

În gări sau pe calea ferată veți putea vedea (mai ales noaptea) trenuri lungi care vor transporta tancuri, mecanizate grele, centre mobile de comandă și control sau alte echipamente grele;

oligoanele și bazele militare folosite pentru exercițiu sunt următoarele: Cincu (Jud. Brașov), Smârdan (Jud. Galați), Babadag (Jud. Tulcea), Bogata (Jud. Suceava, Alba Iulia (Jud. Alba), Baza Militara Hanu Conachi (Jud. Galați), Cârțișoara (Jud. Sibiu), Capu Midia (Jud. Constanța). Asta înseamnă că pe liniile logistice de legătură (șosele, căi ferate) dintre ele vor fi cel mai frecvent văzute echipamentele militare;

n perioada următoare, ca și până acum, bazele aeriene (cum ar fi cea de la Mihail Kogălniceanu – Jud. Constanța) vor avea exercițiide zbor cu avioane de vânătoare ce pot implica zboruri la joasă altitudine ce pot provoca teamă din cauza zgomotului puternic produs de motoarele acestor avioane;

În total vorbim de 1200 de bucăți de echipamente militare, un număr mare și care ar putea speria oamenii care nu sunt la curent cu acest eveniment. Frica va fi ulterior exploatată de dezinformarea rusă pentru narative care să exacerbeze frica și să inducă o stare de panică în rândul românilor.

Este un exercițiu programat de mai bine de un an de zile, deci NU are legătură cu activitățile de actualitate din Ucraina și nu are legătură cu exercițiul rus din Belarus – Zapad2025;

Exercițiul reprezintă și ultima etapă din ridicarea la nivel de brigadă a grupului de luptă NATO din România, ceea ce va permite ca la Cincu (unde este localizat) să fie staționați aproximativ 5000 de militari și echipamentele aferente. Este o etapă intermediară spre creșterea efectivelor și ridicarea grupului de luptă la nivel de divizie (15-20.000 de militari români și aliați);

Exercițiu are menirea de a crește coeziunea aliaților NATO și de a testa răspunsul într-un scenariu în care flancul estic al Alianței (deci și România) ar fi atacate de rusia;
Este un exercițiu de testare a capabilităților în sens PUR DEFENSIV, adică de apărare colectivă a teritoriului României (esențial de reținut);

Pentru că o creștere semnificativă de echipamente militare pe străzile din România, suprapus pe tensiunile interne și frica de război vor fi exploatate în moduri pe care poate acum le credeți absurde sau scandaloase, însă ele vor apărea și printre apropiații voștri veți auzi următoarele:

Ne bagă ăștia în război în octombrie? Nu. Răspuns: Este Dacian Fall 2025, exercițiu programat din 2024, pentru a se antrena în apărarea României;

Ăștia folosesc România ca rampă de lansare a atacurilor împotriva Rusiei, implicându-ne direct în război. Fals. Răspuns: sunt aliații noștrii, care au venit în România și alături de ei exersăm cum să ne apărăm și ulterior cea mai mare parte dintre ei vor pleca înapoi, rămânând doar cei care deja erau la Cincu;

Începe războiul? Nu. Răspuns: Este un exercițiu militar NATO, programat din 2024;

Au venit ca în cazul în care câștigă opoziția din Republica Moldova, să o invadeze și să o țină la putere pe Maia Sandu. Fals. Răspuns: Este un exercițiu militar NATO cu caracter pur defensiv, de îmbunătățire a șanselor de apărare a României. Răspuns alternativ: *facepalm* / Doamne apără și păzește!

Au venit să-și protejeze operațiunile de golire a barajului Vidraru și de furat pământul din Dobrogea pe care-l duc în Spania cum ne-a spus domnul nostru Călin Georgescu. Fals.

