Bursele de excelență olimpică ar putea fi reintroduse

Luiza Toboc
Data:

Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr 57/2023, care prevede și amendamentele prin care bursele de excelență olimpică ar urma să fie reintroduse, iar plata cu ora a profesorilor să revină la formula anterioară Legii Bolojan, nu a mai intrat la vot în plenul Camerei Deputaților săptămâna trecută.

Documentul a fost programat pentru dezbatere luni, 29 septembrie, și pentru vot final miercuri, 1 octombrie, potrivit ordinii de zi aprobate a Camerei Deputaților.

Potrivit edupedu.ro, proiectul a fost discutat, săptămâna trecută, în ședința coaliției de guvernare, unde nu s-a ajuns la un consens între partidele din alianță. Premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Educației date suplimentare de impact, pentru a evalua consecințele financiare ale revenirii la plata cu ora pe baza normei didactice și ale reintroducerii burselor de excelență pentru olimpici.

Potrivit amendamentelor social-democraților, ar urma să fie reintroduse bursele de excelență olimpică I și II, care să fie acordate elevilor premiați la olimpiade școlare internaționale sau naționale, dar și la competiții sportive internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Eveniment

S-a lansat al doilea volum al colecției „Vreau să povestesc"

Vineri, 26 septembrie 2025, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum al colecției de povestiri...
Bursele au fost eliminate de Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR prin Legea 141/2025 în iulie, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Bursa de excelență olimpică I ar urma să fie echivalentă cu salariul minim brut pe economie pentru locul I, 75% pentru locul II, 50% pentru locul III și 25% pentru mențiune. Bursa de excelență olimpică II, pentru premii la olimpiade naționale, ar urma să fie de 700 lei/lună.

