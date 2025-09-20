- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Când primesc elevii de clasa a V-a bursele de merit

Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună de-abia în februarie 2026, pentru luna ianuarie. Motivul întârzierii, față de colegii din alte clase, îl reprezintă faptul că bursele se acordă pe anul anterior, iar în clasa a IV-a elevii nu au note ci calificative.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9.00, pentru 15% dintre elevii clasei, cu mențiunea că se acordă și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%, notează edupedu.ro.

Dacă după aplicarea procentului de 15% mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul elev eligibil, atunci toți primesc bursă, chiar dacă astfel se depășește procentul de 15%.

În cazul în care sunt mai mult de 15% de elevi dintr-o clasă cu media 10, toți primesc bursă.

Elevii din celelalte clase primesc bursele pe 20 noiembrie pentru lunile septembrie și octombrie.

