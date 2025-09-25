- Publicitate -
Căminul studențesc a fost inaugurat în 2023

UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

Unul dintre căminele Universității Petrol – Gaze din Ploiești poate concura cu un hotel de lux, iar asta datorită condițiilor de cazare pe care le oferă. Inaugurat în 2023, grație unui program derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI), imobilul, nici la exterior și nici la interior,  nu are nimic din „aerul” tern al căminelor studențești în care nu s-a mai investit nimic.

De cum am pășit pe ușa căminului, paznicul mi-a arătat registrul în care studenții cazați pot reclama problemele de natură administrativă, ori tehnică pe care le întâmpină. „Se strică ceva la chiuvetă, ca cabina de duș, au vreo problemă cu instalația electrică, ori pe la bucătărie, vin și notează aici, iar un angajat al campusului remediază problema”, mi-a explicat paznicul căminului.

Construit pe patru nivele, căminul oferă condiții demne de regimul hotelier. Singura diferență este aceea că prețul de 575 de lei (pentru studenții admiși la buget) și 620 (pentru cei admiși în regim cu taxă), nu este pe noapte, ci pe o lună de zile. Iar cine vrea să stea singur, deși camerele sunt prevăzute cu două paturi, plătește 990 de lei/ lunar.

„Căminul are 130 de camere, asta însemnând 260 de locuri. Studenții au baie proprie, frigider, televizor, aer condiționat, încălzire centrală, mobiler nou, bucătărie modernă pe fiecare etaj, dar și sală cu mașini automate care funcţionează cu fise, unde un angajat al campusului se ocupă de spălarea articolelor vestimentare.

Practic, acest loc redefinește conceptul de cămin studențesc, fiindcă spațiile de locuit, se vede, sunt la standard de hotel. Foarte important, în suma pe care o achită lunar sunt incluse și utilitățile”, a precizat Mirela Dulgheru, purtător de cuvânt al UPG Ploiești.

Tot aceasta a mai adăugat că, deși anul universitar încă nu a început, toate cele 200 de spații de cazare au fost ocupate. „Celelalte 30 de locuri sunt rezervate oaspeţilor universităţii”, a precizat administratorul campusului.

Fiecare facultate din cadrul universității are un anumite procent de locuri alocat în căminul cu aspect de hotel. „Asta pentru ca nimeni să nu se supere, iar studenții, indiferent de specializare, să aibă cu toții șansa de a prinde un loc, dacă își doresc, în acest cămin”, a mai spus Mirela Dulgheru.

Primii care se vor caza în căminul studenţesc la standard de hotel sunt studenții veniți din Republica Modova. Urmează ca, pe 26,27 și 28 septembrie, să fie cazați și ceilalți studenți care au prins un loc în căminul care întrece chiar și un hotel cu pretenții.

