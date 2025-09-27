- Publicitate -
Cine sunt prahovencele de 10, care primesc bani de la Minister

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi 2000 de lei, respectiv 5000 de lei, potrivit  potrivit  unui proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților cu note maxime la examenele naționale. În Prahova, cinci tinere vor fi recompensate pentru performanță.

Conform proiectului, tineriicare au obținut media 10 la evaluarea națională 2025 vor primi 2000 de lei,  iar cei care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie 2025 vor primi 5000 de lei.

Bugetul total alocat de Ministerul Educației este de 380.000 lei.

În Prahova, Tatiana Nicoleta Marin este singura elevă care a reușit să obțină 10 curat la Evaluarea Națională. Adolescenta este absolventă a Școlii Gimnaziale „Cănuță Ionescu” din Urlați.

Recompensate cu 5000 de lei pentru performanța de la bac vor fi și Cîrstea Alexandra Gabriela, de la  Colegiul Național “I.L. Caragiale” Ploiești, Popescu Daria Maria, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Neagu Eliza Georgiana, de la Colegiul Național„Alexandru Ioan Cuza” și Neculaiu Mihaela Denisa de filologie la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

